El Balonmano Soria despliega su superioridad total en Arroyo

No tuvo excesivos problemas Club BM Soria para sumar una nueva victoria en su visita a la cancha del colista y aunque Foyelsa BM Arroyo lo intentó, y puso en algunos apuros a los sorianos en la primera mitad, los de Lluelles resolvieron pronto la papeleta.

Partía como claro favorito el Club Balonmano Soria ante el colista de la clasificación, y de entrada se cumplieron los pronósticos, con los de Jordi Lluelles muy enchufados tanto en defensa como en ataque y un Foyelsa BM Arroyo que se vio completamente arrollado por el rival en los primeros compases del encuentro. Tanto, que los sorianos firmaban un parcial de 0-4 en menos de dos minutos y medio de juego. Intentaban rehacerse los locales, que poco a poco iban reajustando su defensa y empezaban a generarle problemas a los sorianos. Aún así, tuvieron tiempo los de Lluelles de irse hasta el 1-6 (minuto 4). A partir de ahí, Foyelsa BM Arroyo apretaba y conseguía anotar un parcial de 3-0 que apretaba el marcador (4-6, minuto 6). Parecía que las cosas podían complicarse más para los sorianos con la exclusión de Kevin Lodos en el minuto 8, pero los de Lluelles aguantaron bien la inferioridad para renacer después de sus cenizas, recuperar el control del encuentro y volver a barrer de la pista a su rival, al que parecía que se le habían acabado las pilas. Volvían a irse de cinco goles los visitantes (5-10, minuto 12). Daniel e Iván Herguedas mantenían vivos a los suyos, que conseguían hacer la goma una y otra vez. Sin embargo, la sangre no llegaba al río. Los sorianos no bajaban la guardia y pese a los arreones del conjunto de Arroyo de la Encomienda, conseguían mantener un buen colchón de goles que llegaba a ser de siete a falta de tres minutos y medio para el descanso (9-16). Una vez más, sin embargo, los locales conseguían reengancharse con un parcial final de 3-0 que dejaba el marcador en 11-16 al descanso.

La segunda mitad comenzaba con una superioridad para los sorianos que, sin embargo, no conseguían aprovecharla y veían incluso cómo los locales seguían recortando distancias (12-16). Aún así, conseguían recuperarse los de Lluelles, que con dos buenas acciones defensivas recuperaban terreno, obligando a los locales a echar el resto para tratar de cortar la escapada visitante, lo cual les costaba una nueva exclusión (12-18, minuto 34). Esta vez los sorianos no daban pie a la reacción de un Foyelsa BM Arroyo que empezaba a desesperarse, perdía balones, fallaba lanzamientos y no conseguía arrebatarle el balón a los sorianos, que en el minuto 38 ganaba ya de 8 goles (13-21).

No arrojaron la toalla los locales, que lo intentaron de todas las maneras posibles: con cambios de defensa, rotaciones... nada funcionaba. Cierto es que, en algunos momentos, Club Balonmano Soria levantaba el pie del acelerador y Foyelsa BM Arroyo conseguía recortar un par de goles de distancia, pero poca cosa mas. Lo cierto es que los de Jordi Lluelles supieron leer el partido a la perfección y manejar con mucha maestría su ventaja que, mediada esta segunda mitad era ya de diez goles (18-28).

Ahí se acabó el partido. Los locales siguieron intentándolo, pero los sorianos no daban tregua y seguían ampliando su renta (19-32, minuto 56). No levantó el pie del acelerador el equipo visitante, que siguió castigando al rival hasta el 21-36 final.