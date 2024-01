Ibrahim Chakir e Idaira Prieto, campeones absolutos del Cross Ciudad de Valladolid

Publicado por Redacción Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El XXXVI Cross Internacional Ciudad de Valladolid volvió a ser todo un éxito deportivo y organizativo, a pesar de la lluvia que durante toda la mañana hizo acto de presencia en el circuito vallisoletano de La Cañada.

El líquido elemento puso en jaque a deportistas y aficionados presentes en la zona, pero no deslució una intensa jornada de cross, con citas importantes a nivel nacional y autonómico.

En la prueba reina absoluta masculina, Ibrahim Chakir hizo buenos los pronósticos y se llevó el triunfo por delante del manchego David Bascuñana y del leonés Daniel Alonso. El atleta afincado en Soria marcó el ritmo desde los primeros metros y se marchó de todos sus perseguidores cómo y cuándo quiso.

Chakir se llevó, además, el triunfo del Campeonato Autonómico de campo a través, por delante de Daniel Alonso y del vallisoletano Vicente Viciosa. En esa misma carrera, pero dentro de la categoría sub23, el primer puesto fue para el vallisoletano Rubén Leonardo, cuarto en la línea de meta, seguido del burgalés Rubén Álvarez y del vallisoletano Pedro Viciosa.

Por equipos absolutos se impuso el Vicky Foods, seguido de Aranda Granja D. Chico Ibercaja y de Ibercaja Capiscol, mientras que en sub23 ganó Universidad de Burgos, seguido de Vicky Foods Athletics y del Atletismo Briviesca.

En la carrera absoluta femenina, la victoria fue para la segoviana Idaira Prieto, seguida por la vallisoletana Angela Viciosa y la extremeña -ganadora del pasado año-, Laura Luengo. Prieto y Viciosa compartieron ritmo y dúo cabecero durante buena parte del recorrido, pero a vuelta y media para el final la segoviana se marchó en solitario para llevarse el primer puesto en el cross y el título regional de campo a través.

Angela Viciosa se llevó la segunda plaza y además, el título regional sub23, seguida por Rocío Garrido y por Claudia Corral, mientras que por equipos el triunfo fue para el Vicky Foods Ahtletics, compartiendo podio con Atlético Salamanca y Image FDR.

En total fueron más de 1.800 los atletas que tomaron parte en la edición número 36 del Cross Internacionales, desde la categoría sub8 hasta los absolutos.

Dos atletas muy contentos

Para la segoviana Idaira Prieto el triunfo en Valladolid fue hasta cierto punto una sorpresa. “Estaba bien de forma, pero tenía enfrente a atletas de mucho nivel, así que he querido ver como me encontraba y como respondían ellas y me ha sorprendido mi propia actuación. Sabia que iba a esta adelante pero no me esperaba esta carrera”.

Idaira Prieto tuvo un bonito duelo con la vallisoletana Angela Viciosa. “Me encontraba bien así que a falta de un par de vueltas he querido probar y he visto que solo me seguía Angela y que poco a poco lee iba dejando asi que he querido mantener ese buen ritmo hasta el final

Por último, la segoviana se mostraba encantada con este XXXVI Cross Ciudad de Valladolid. “El circuito me encanta. Yo entreno en Segovia en un sitio similar a este y la verdad es que me siento como en casa”

Mientras, el atleta afincado en Soria, Ibrahim Chakir, se mostraba feliz por el triunfo, y hasta cierto punto relajado con el objetivo marcado. “Esperado no, pero viendo los inscritos sabia que yo estaba bien y que podía tener opciones”.

Chakir no pensaba en grandes marcas, pero si supo aprovechar su gran momento de forma. “Venía con la mentalidad de no correr mucho pero cuando he visto que los rivales querían tirar he decidido poner un ritmo que fuera cómodo para mi y he visto que me quedaba solo delante. Me he dicho que quien pueda que me siga”.

Un correr feliz con la prueba y con el circuito vallisoletano. “Es fantástico correr una competición y hoy ha sido un auténtico cross con lluvia, barro y buen nivel deportivo”.

El soriano confirmó que no estará en el Campeonato de España de cross del día 28 porque prepara otros compromisos. “No estaré en el Campeonato de España en Getafe porque estoy preparando la Maratón de Sevilla. Me da pena, pero no está dentro de mi preparación para esa gran cita”.