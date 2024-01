El Transler pierde ante el Baloncesto La Flecha (50-93) y termina undécimo la primera vuelta

Publicado por Félix Tello Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El Transler acusó la falta de entrenamientos en las primeras semanas de 2024 y perdió por 50-93 frente al Baloncesto La Flecha de Arroyo de la Encomienda (Valladolid) en la última jornada de la primera vuelta de la Primera División Masculina. El combinado del Club Soria Baloncesto llega al ecuador de la liga regular con tres victorias, únicamente una menos que en toda la pasada temporada y dos menos que las que acumula el Caja Rural RDL, el octavo clasificado y equipo que marca el límite de los que ahora mismo accederían a la Copa de Castilla y León. El Transler visitará al Caja Rural RDL después de recibir el próximo domingo al Eldana Club Baloncesto de Palencia y todavía está a tiempo de alcanzar el objetivo que se había marcado para la reanudación de la competición después de Navidad: ganar dos de los tres primeros partidos.

Del 4-3 inicial (con dos canastas consecutivas de Marcos del Prado) se pasó, en un abrir y cerrar de ojos, a un 4-10 que evidenciaba que al Transler le iba a costar plantarle cara a un equipo que la pasada campaña competía en la Liga EBA. El soriano Del Prado estuvo acompañado en el quinteto inicial por Jean Carlos Mateo, el asturiano Pablo Osorio, el alavés Eneko Cueto y el riojano Miguel Erdozain. También jugarían el zaragozano Miguel Rebolledo, el vallisoletano Martín de la Rosa, el soriano Hugo García y los todavía júniores Hugo Soto, Héctor Gil y Javier de la Fuente. García regresaba a las canchas después de la lesión de rodilla que sufrió el pasado 19 de noviembre y los tres canteranos fueron, a juicio de su técnico, el valenciano Txus Isabel, los más destacados del duelo.

De hecho, Soto, con ocho puntos en diecinueve minutos, se erigió en el máximo anotador del Transler. No le anduvo a la zaga Gil, autor de otros siete puntos. Y también sumó una canasta De la Fuente, quien permaneció once minutos sobre el terreno de juego. El Baloncesto La Flecha ya ganaba por 10-18 al final del primer cuarto y por 23-39 cuando se llegó al descanso. Nada cambiaría en la reanudación y el cuadro pucelano también impuso su superioridad en la segunda parte. El partido del próximo domingo, frente al colista, está previsto para las 18:30 horas, en el Polideportivo San Andrés. El Eldana Club Baloncesto, un debutante esta temporada en la categoría, no conoce todavía la victoria.