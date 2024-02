Las cadetes del CSB Cañada Real regresan a la senda de las victorias

Publicado por Redacción Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El CSB Cañada Real derrotó por 86-24 al Juventud Bricocentro de Aranda de Duero (Burgos) y todavía aspira a alcanzar la cuarta plaza en la clasificación final del Campeonato Autonómico Cadete Femenino de Segunda División. En el primer fin de semana de febrero también lograron el triunfo los cadetes del CSB Caja Rural de Soria A (24-62 en Burgos ante el San Pablo), el CSB Infantil B (39-73 en la cancha del Tizona C de Burgos) y las infantiles del CSB Hospital Latorre (54-26 en Soria contra el Juventud Gerardo de la Calle). Los que cayeron derrotados fueron los júniores del CSB Caja Rural de Soria (76-69 en el feudo del San Pablo Burgos), los cadetes del CSB Madera PinoSoria B (84-42 ante el Tizona C burgalés) y los del CSB Caja Rural de Soria C (49-92 frente al líder invicto, el San Agustín Transportes Cuéllar de Valladolid).

De tres tropiezos consecutivos se repuso el CSB Cañada Real, que protagonizó un gran partido, con una sólida defensa por parte de todas sus jugadoras, lo que les permitió robar muchos balones y convertirlos en rápidos contragolpes. Se notó la mejoría en el ataque estático, se anotaron lanzamientos exteriores y se cuajó un buen trabajo en el rebote defensivo. Las sorianas son ahora séptimas, con cinco derrotas, que son las mismas que acumula el Babieca B de Burgos, el actual cuarto clasificado. Todavía restan siete jornadas para el final y por acceder a la Copa de Castilla y León sólo pugnarán en la segunda fase los cuatro primeros de cada grupo.

La aplastante victoria del CSB Caja Rural de Soria A, que no le dio opción alguna a su rival, se basó en una excepcional defensa y un gran trabajo colectivo en ataque. Los sorianos tienen algo más de un pie entre los cuatro primeros. El CSB Infantil B había perdido en la primera vuelta con un rival ante el que el domingo firmó un excelente arranque, con muchos balones recuperados y un juego ofensivo muy dinámico. Estas premisas facilitaron los 29 puntos de ventaja al descanso y la victoria final de los sorianos, que ahora superan en la tabla al Tizona C. El CSB Hospital Latorre disputó un mal partido, con un primer tiempo sin actitud competitiva, intensidad en defensa y acierto en ataque. Tras el descanso, los robos permitieron contragolpes que se tradujeron en la ventaja definitiva ante el último clasificado.

Los júniores del CSB Caja Rural de Soria jugaron mal en defensa, exhibieron un ataque pobre y arrastraron el parcial de 7-0 encajado en el primer minuto. Un total de 60 de los 69 puntos de los sorianos se los repartieron entre tres jugadores. Un primer cuarto desastroso lastró al CSB Madera PinoSoria B, que tuvo después alguna racha positiva de buen juego y mucha actividad defensiva, aunque le cuesta mantenerse a ese nivel. La asfixiante presión del San Agustín motivó que el CSB Caja Rural de Soria C perdiera muchos balones en el primer tiempo y cometiera errores del pasado. En la segunda parte, los sorianos recurrieron al orgullo, no bajaron los brazos y lograron la simbólica victoria en el cuarto y definitivo periodo.