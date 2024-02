La cantera del Club Soria Baloncesto celebra el Carnaval con tres partidos en casa y tres fuera

Publicado por Redacción Soria Verificado por Creado: Actualizado:

Las competiciones que organiza la Federación de Baloncesto de Castilla y León para las categorías inferiores no se detienen y serán hasta seis los partidos que jueguen las secciones inferiores del Club Soria Baloncesto en pleno Carnaval. Los tres equipos que actúan como locales (los infantiles del CSB Codesian A, los cadetes del CSB Caja Rural de Soria A y los júniores del CSB Caja Rural de Soria) entran en acción el domingo, a partir de las 10:00 horas, en el Polideportivo San Andrés. Y el sábado juegan fuera otros tres equipos: las infantiles del CSB Hospital Latorre visitan en Valladolid al Origen Rosa a las 16:00 horas. Y treinta minutos después, los cadetes del CSB Caja Rural de Soria C juegan en el feudo de Las Contiendas Corazonistas de Valladolid y las cadetes del CSB Cañada Real se miden al Babieca C de Burgos.

El CSB Codesian A se ha impuesto en los doce partidos que ha jugado hasta ahora y no debería pasar apuros ante el Juventud Pradorrey, que es el séptimo clasificado. A mediodía, y dos horas después del duelo inaugural de la jornada, comienzan los choques de los cadetes del CSB Caja Rural de Soria A, con el Juventud Aranda como adversario, y de los júniores del CSB Caja Rural de Soria, que se enfrentarán al Juventud Arquiplus. Los cadetes son terceros y sólo han perdido en toda la temporada antes los dos primeros clasificados. Y la escuadra júnior ha descendido hasta la sexta plaza después de que sólo haya ganado uno de sus tres últimos partidos. Por acceder a la Copa de Castilla y León lucharán en la segunda fase los cuatro primeros clasificados.

El CSB Hospital Latorre está empatado a cinco triunfos y siete tropiezos con el equipo al que se enfrenta este sábado, ante el que perdió con claridad en la primera vuelta. El rival del CSB Caja Rural de Soria C sólo ha perdido un choque en toda la temporada y ocupa la segunda plaza en la clasificación. Si es capaz de vencer el sábado en Burgos, el CSB Cañada Real daría un paso importante hacia los cuatro primeros puestos. El Babieca C es tercero y ha sufrido ya cinco derrotas, las mismas que las sorianas. La de este fin de semana será la primera de las jornadas en las que, dentro de la campaña ‘Canastas contra el cáncer infantil’ que promueven la Fundación Unoentrecienmil y la Federación de Baloncesto de Castilla y León, el Club Soria Baloncesto donará un euro por cada punto que anoten sus equipos.