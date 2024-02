"He jugado contra Mbappe y lo he sufrido"

Publicado por Félix Tello Soria Verificado por Creado: Actualizado:

Mario Sandúa es un covaledense de 28 años que se ha hecho con un hueco en el fútbol profesional, concretamente en la Ligue 1 francesa, como preparador físico del Lille, equipo revelación en las últimas campañas en el país vecino y con el que sueña con jugar la Liga de Campeones. El pinariego cumple su tercer curso en el club norteño y de cerca ha visto en más de una ocasión al heredero de Messi y de Cristiano, un Kylian Mbappé del que asegura "juega a otro deporte. Me he enfrentado a él y lo he sufrido". Mario reconoce que a largo plazo le gustaría trabajar en España, "pero no tengo prisa".

La aventura de Mario Sandúa con el deporte arrancaba en León para iniciar sus estudios de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y terminada la carrera había que salir al mercado laboral. En el verano de 2017 hizo la pretemporada con el C.D. Numancia, donde coincidió con Jagoba Arrasate y con Sergi Pérez. "Los dos me ayudaron mucho. Con Sergi mantengo el contacto", apunta.

El destino quiso que fuera a trabajar al Marbella y allí su vida empezó a tomar un giro "inesperado". "Conocí a una persona que había entrenado en el PSG, después iría a trabajar al Lille, que apostó por mí y hasta ahora". Mario sabía que entre manos tenía una gran oportunidad y "había que aprovecharla". El soriano es consciente de que son pocos los elegidos que tienen el privilegio de entrenar en un club de primer nivel y él es uno de ellos. "Claro que no tenía pensando llegar tan rápido. Hay gente muy buena a la que no se le brinda esta oportunidad".

En 2021 hizo las maletas rumbo a Francia sin tener idea del idioma, pero con la ilusión de llegar a la élite del fútbol. Se ha asentado y cuando habla de sus inquietudes sus ideas las tiene muy claras: "A corto plazo mi objetivo es seguir aprendiendo, a medio plazo quiero seguir creciendo en mi carrera profesional y a largo plazo me gustaría conocer otras Ligas, incluso volver a España, aunque de momento no tengo prisa".

Los recursos materiales de los que dispone para trabajar en el Lille son de primer nivel y cuando se le pregunta que compare el fútbol francés con el español no duda en afirmar que "en Francia es todo más físico respecto a nuestro país en el prima lo técnico". Independiente de las diferencias entre uno y otro fútbol, Mario reconoce "el juego cada vez va más rápido y por ello la preparación física es cada vez más importante. Los propios futbolistas son los que cada vez está más concienciados de que tienen que estar preparados al milímetro para competir en igualdad de oportunidades".

En el balompié galo, el PSG es el gran dominador a lo largo de las últimas temporadas y los demás clubes tienen un papel de actores secundarios. "La diferencia de presupuesto entre el PSG y el resto es enorme. Lo que cobra un jugador suyo es lo que cobra toda nuestra plantilla. Su músculo económico es impresionante". Con estos desequilibrios es normal ver a los parisinos en lo más alto de la clasificación con una ventaja de más de diez puntos sobre sus inmediatos perseguidores. El Lille tiene el octavo presupuesto de la Ligue 1 y justo en la temporada anterior a la llegada de Mario daba la sorpresa al ganar la Liga. "Es como si en España gana un año el título el Villarreal o el Valencia", indica.

Referirse al fútbol francés y al PSG sin mencionar a Mbappé es materialmente imposible y Sandúa expresa su opinión sobre el delantero. "He jugado contra él y lo he sufrido. Mbappé juega a otro deporte, comparable a Messi y a Cristiano".

Mientras tanto, el Lille sigue a lo suyo con el claro objetivo de jugar en Europa la próxima campaña. "Si se puede, porque es el gran reto de muchos equipos, queremos jugar la Liga de Campeones", apostilla el de Covaleda. En las filas del club de la Alta Francia milita un viejo conocido de la afición española como es Samuel Umtiti, que está en el dique seco por lesión. A este Lille también pertenece Leny Yoro, objeto de deseo del Real Madrid para el siguiente ejercicio a la hora de reforzar el centro de la defensa. "Es un futbolista muy joven y muy talentoso", comenta el soriano.

Padre de trillizas

En clave personal, Mario Sandúa se casará el próximo verano y lo hará en tierras cacereñas de donde es su novia. "Llevamos 11 años juntos y ya es el momento". Una boda en la que estarán las trillizas de esta joven pareja que en la actualidad tiene la edad de poco más de un año. "No soy futbolista, pero he hecho un 'hat-trick'", indicaba con humor el del Lille, quien añadía que tienen poco tiempo para aburrirse por la atención que demandan las pequeñas.

Sobre su vida en Lille, una localidad del norte de Francia y a casi fronteriza con Bélgica asegura que "lo que peor llevo es la lluvia porque raro es el día que no llueve. También hace frío, pero estoy acostumbra porque creo que hace más en Covaleda". Independientemente de la climatología, Mario reconoce que es "feliz" en una ciudad en la que "el carácter de la gente es muy abierto. Además hay un gran ambiente juvenil".