El Real Valladolid no permite que el Transler diera la sorpresa en el San Andrés (62-85)

El Transler no pudo con el intratable líderHDS

El Caja Rural Real Valladolid Baloncesto sumó este domingo, por 62-85 ante el Transler en el Polideportivo San Andrés, su decimoquinto triunfo de la temporada en otros tantos partidos. El filial del equipo que compite en LEB Oro -y que aspira al ascenso a la Liga ACB- es el líder en solitario de la clasificación de la Primera División y, salvo hecatombe, se habrá garantizado antes de que termine el próximo mes de marzo que la temporada que viene jugará de nuevo en la Liga EBA. Nada ha cambiado tras la decimosexta jornada de la Primera División para el conjunto masculino del Club Soria Baloncesto, que continúa décimo en la clasificación, a la misma distancia de sus dos rivales en la lucha por la octava plaza (el Caja Rural RDL de León y el Club Baloncesto Palencia), que también perdieron este fin de semana.

Sólo se había jugado 1:03 del primer cuarto y el Caja Rural Real Valladolid Baloncesto ya ganaba por 0-7, lo que dejaba claro que el líder no llegaba a Soria con la intención de dejarse llevar. El Transler no fue capaz de iniciar el duelo con los niveles de intensidad y seguridad que requieren estos encuentros, en los que el margen de error -ante un rival de semejante nivel y que no perdona- es casi inexistente. El 9-24 con el que terminó el cuarto inicial dio paso al 21-41 con el que se llegó al descanso. Esa desventaja de 20 puntos era la misma que en el choque de la primera vuelta. Lejos de rendirse, el Transler inició el segundo periodo convencido de que podía mejorar. Y a fe que lo hizo porque, gracias al esfuerzo colectivo, venció por seis puntos en el tercer cuarto (25-19) y puso el 46-60 en el marcador a diez minutos para la conclusión.

Finalmente, el Caja Rural Real Valladolid impuso su calidad y la amplitud de su plantilla y batió a un Transler que acusó que tuviera que ir a remolque todo el partido y que su entrenador, Txus Isabel, sólo contara con siete jugadores de la categoría sénior. De inicio actuaron el riojano Miguel Erdozain, el burgalés Gonzalo de Domingo, el alavés Eneko Cuento y los sorianos Marcos del Prado y Hugo García, el máximo anotador del Transler, con 22 puntos. También saltaron a la cancha Jean Carlos Mateo, el vallisoletano Martín de la Rosa y el júnior Hugo Soto. La convocatoria la completaban otros tres canteranos: Martín Navas, Héctor Gil y Javier de la Fuente. El Transler disputará su siguiente encuentro el próximo sábado, a las 20:00 horas, en la cancha del Club Deportivo Base de Segovia, que es el tercer clasificado.