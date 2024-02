El CSB Caja Rural se impone a Juventud Aranda y lucha por la cuarta plaza

Publicado por Redacción Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El CSB Caja Rural de Soria había sufrido dos derrotas en las tres primeras jornadas de 2024 del Campeonato Autonómico Júnior Masculino de Segunda División y el sábado superó con claridad (73-43) al Juventud Aranda en el Polideportivo San Andrés. Este triunfo le permite continuar quinto, con cinco tropiezos, que son dos más que los que acumula el cuarto clasificado, que es el Óbila abulense.

Su enfrentamiento con el Juventud Aranda, en el que toda la plantilla gozó de minutos, le sirvió al CSB Caja Rural de Soria para recuperar unas sensaciones defensivas en las que se habían mostrado carencias en anteriores jornadas. Los sorianos no arrojan la toalla en su camino hacia los cuatro primeros, que serán los que opten a clasificarse para la Fase Final de la Copa de Castilla y León. En el choque del sábado, los cadetes del CSB Caja Rural de Soria A pusieron en práctica un buen juego ofensivo, se esforzaron en defensa a nivel colectivo, pudieron trabajar nuevos conceptos de cara a futuros compromisos de mayor dificultad y no le dieron opción alguna al Juventud Arquiplus. Los sorianos continúan en el tercer puesto de la clasificación y visitan el próximo domingo al equipo que les precede, el Origen Amarillo de Valladolid.

En el segundo fin de semana de febrero también ganaron los cadetes de CSB Caja Rural de Soria A (69-44 ante el Juventud Arquiplus) y cayeron los cadetes del CSB Caja Rural de Soria C (74-34 en Valladolid frente a Las Contiendas Corazonistas), las cadetes del CSB Cañada Real (49-43 en Burgos contra el Babieca C) y las infantiles del CSB Hospital Latorre (72-21 ante el Origen Rosa vallisoletano).

El CSB Cañada Real tuvo opciones de ganar a Burgos.Gregorio de la Iglesia Abad

El CSB Caja Rural de Soria C disputó un partido muy duro en la cancha de Las Contiendas Corazonistas, con un rival que puso en práctica una presión asfixiante y al que la permisividad con los contactos le allanó el camino hacia el 24-4 con el que concluyó el primer cuarto. Los sorianos no se escondieron, lucharon hasta el último momento y remontaron cuatro puntos antes del descanso. En el segundo periodo ya no tendrían opciones. El CSB Cañada Real sólo perdió el primer cuarto de un intenso duelo, con alternativas para ambos y en el que las sorianas -con una gran actitud, con mucha intensidad defensiva y un gran descaro en ataque- tuvieron opciones de ganar en Burgos casi hasta el último minuto. El CSB Hospital Latorre cuajó un mal encuentro, con faltas de ritmo, intensidad, ganas y compromiso.