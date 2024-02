El golfista soriano Daniel Berná inicia la temporada de competición

Publicado por Redacción Soria Verificado por Creado: Actualizado:

Daniel Berná se quedó a las puertas de disputar la final en el Campeonato de Madrid Match Play de Profesionales 2024 al perder en el tercer hoyo del desempate de su semifinal ante Juan Salama. La eliminación no desmerece para nada la actuación de Berná, que superó dos rondas en el que era el primer torneo de la temporada, disputado desde el pasado lunes en el Centro Nacional de Golf de Madrid.

El jugador del Club de Golf Soria afrontaba el campeonato como defensor de un título que conquistó el pasado año en este mismo escenario. En el cuadro figuraban los 16 primeros clasificados del ranking del año pasado de Madrid.

En la primera ronda, correspondiente a los octavos de final, Daniel Berná tuvo como rival a Vicente Blázquez. El soriano se puso rápidamente por delante en el marcador (3 arriba en 5 hoyos), y a partir de ahí, y a pesar de que bajó sus prestaciones, pudo administrar la renta hasta llegar 1 arriba al último hoyo, que se saldó con un empate que le valió la clasificación para cuartos de final.

En esta ronda su adversario fue Jacobo Pastor, en un duelo en el que pareció repetirse la historia de los octavos: gran comienzo de Berná, que se puso 4 arriba en 7 hoyos, pero dos golpes errados en el 9 le entregaron el hoyo a su rival, que a partir de ahí comenzó a jugar mejor. A pesar de ello, Berná tenía el triunfo en sus manos con 3 arriba a falta de 3 hoyos, pero Pastor encadenó 3 birdies que le otorgaron los 3 puntos finales, con lo que el partido se iba al desempate. Un desempate que no se resolvió hasta el sexto hoyo gracias a un birdie del jugador soriano.

Ya en semifinales, con Juan Salama como rival, un día más parecía reeditarse el guión, con un buen inicio de Daniel Berná, que se iba 2 arriba y parecía tener la situación bajo control. Sin embargo, el soriano no pateaba tan bien como en días anteriores, y ello propició un pequeño bajón que, combinado con el hecho de que Salama se entonó, hizo que Berná perdiera de forma consecutiva los hoyos 11, 12 y 13, con lo que se situaba 1 abajo.

La reacción del jugador del Club de Golf Soria llegó en el 14, un hoyo que se anotó para restablecer un equilibrio que ya no se rompió, puesto que los cuatro hoyos finales. La reacción del jugador del Club de Golf Soria llegó en el 14, un hoyo que se anotó para restablecer un equilibrio que ya no se rompió, puesto que los cuatro hoyos finales acabaron en empate, con lo que el pase a la final se iba a decidir en el desempate. La igualdad se mantuvo en los dos primeros hoyos del play off, pero en el tercero Salama firmó un birdie que dejaba a Berná fuera de la final.

Tras el encuentro, el jugador soriano se lamentaba por haber dejado escapar una clasificación que había visto muy cerca, si bien la valoración general del torneo era muy positiva. “Da rabia, porque ya estaba prácticamente en la final y he sido yo el que, realmente, le ha dado vida, porque en los primeros hoyos lo tenía todo controlado”, precisaba Berná, que admitía que “regalar hoyos a este nivel se paga caro”. Pese a ello, añadía que “las sensaciones han sido buenas para ser el primer torneo del año”, en el que además ha tenido que afrontar partidos muy largos, algo a lo que “todavía no estás acostumbrado a estas alturas de la temporada”.

Ahora Daniel Berná participará en dos campeonatos pertenecientes al ECCO Tour –el circuito de golf profesional de Dinamarca– que se disputarán en Girona, concretamente en el Camiral Golf de Caldes de Malavella. Estos dos torneos serán el ECCO Spanish Masters, que se disputará del 25 al 27 de febrero, y el PGA Catalunya Championship, del 29 febrero al 2 de marzo, unas citas que afrontará “como una pretemporada, con calma, para tratar de llegar bien a mayo”, que es cuando tiene previsto entrar en competición en el Alps Tour.