El BM Soria suma y sigue

Club Balonmano Soria volvió a dar muestras de solidez y eficacia en su visita a Oviedo, donde se impuso al AutoCenter Principado en un encuentro en el que fueron siempre por delante en el marcador. Los de Jordi Lluelles, tras un inicio igualado, consiguieron pronto abrir una brecha de 3 goles que les pemritió traspasar el nerviosismo a su rival. Eso sí, no se rindió nunca el conjunto ovetense, que hizo la goma una y mil veces, aunque lo cierto es que nunca dio la sensación de poder poner en peligro la victoria soriana.

Club BM Soria sabía que no iba a ser fácil doblegar a un Auto-Center Principado muy en forma y que, desde el inicio, le dejó claro al equipo de Jordi Lluelles que no iba a renunciar a nada. Los locales salieron a por todas, defendiendo con mucha intensidad y moviendo el balón con velocidad. Las idas y venidas eran una constante y durante los primeros 9 minutos de partido el líder no consiguió respirar con tranquilidad. Poco a poco, la defensa 6-0 de los sorianos y las paradas de Fran revuelta empezaron a hacer mella en el conjunto asturiano y Lora colocaba a los suyos con 3 goles de renta en el minuto 12 (4-7). La maquinaria del líder empezaba a funcionar. Las rotaciones daban muchos recursos a los sorianos y revuelta se convertía en una pesadilla para un AutoCenter Principado que empezaba a acusar los nervios y caía en la precipitación, perdiendo balones y cometiendo errores en defensa que Soria no desaprovechaba. Los de Jordi Lluelles no levantaban el pie del acelerador y al minuto 22 llegaban ya con 5 goles de ventaja (9-14).

Le tocaba arriesgar al equipo ovetense si no quería verse descolgado del encuentro ya antes del descanso. Y lo intentaron, pero seguían sin acertar en sus elecciones, mientras Club BM Soria no fallaba y se mostraba cada vez más contundente, castigando cada perdida de balón de los locales para conseguir irse al descanso ya con 7 goles de ventaja (14-21).

AutoCenter Principado salió mucho mas enchufado en defensa en el inicio de la segunda mitad, generándole ahora muchos problemas a los de Jordi Lluelles, que tras una perdida de balón y un despiste defensivo veía como los locales recortaban a 5 (16-21, minuto 34). La exclusión de Carlos A. Sánchez, la primera del partido, frenaba la reacción de los asturianos ante un Club BM Soria que, pese a que no veía peligrar su renta en el marcador, no conseguía tampoco romper el partido de manera definitiva. Los de Lluelles sufrían ante la defensa local (20-24, minuto 41). Pero lo cierto era que los asturianos daban muestras de cansancio. El equipo local se estaba empleando a fondo y los de Lluelles, en un arreón, conseguían dar un paso al frente y escaparse hasta los 7 goles de renta (21-28, minuto 43). El partido se jugaba a pequeñas rachas y cada vez que los sorianos abrían un hueco que parecía que podía ser definitivo, los locales protagonizaban un par de buenas acciones defensivas y conseguían volver a meterse en el partido. El guión se repetía y a 8 minutos del final AutoCenter Principado volvía a colocarse a ´solo´ cuatro goles (25-29).

Paraba el partido Jordi Lluelles, que quería más intensidad de los suyos, sobre todo en defensa, lo conseguía a medias, y aunque Club Balonmano Soria impedía que el rival siguiese recortando distancias, no conseguía volver a abrir la brecha. Aún así, no sufrieron los visitantes en la recta final del encuentro y el equipo conseguía una nueva victoria que le mantiene invicto en lo más alto de la tabla.