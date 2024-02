Arancha y Ximo, dos graves lesiones que refuerzan al San José en el reto del ascenso

Publicado por Félix Tello Soria Verificado por Creado: Actualizado:

Las lesiones son la cara amarga del deporte y en el San José tanto Arancha Aldea como Diego Vargas las han sufrido en sus propias carnes en una temporada que ha finalizado para ambos y en la que sus respectivos equipos sueñan con el ascenso. Dos lesiones muy graves de rodilla, con rotura de ligamento cruzado, de los dos capitanes que refuerzan al club en su reto de subir a la Primera Nacional femenina y a la Tercera Federación. Los dos coinciden al asegurar que "queremos recordar esta Liga por el ascenso y no por estar lesionados".

El San José quiere el doble ascenso de sus dos principales equipos y por delante tienen once jornadas apasionantes en la que sólo vale ser primeros, aunque los chicos podrían tener el premio menor de clasificarse para el play off. Las chicas entrenadas por Hugo Palomar siguen siendo líderes a pesar de la derrota del pasado fin de semana y los chicos de Eduardo Modrego también están en lo más alto de la tabla. Dos líderes con un renta de dos puntos que sueñan con hacer historia en el fútbol soriano.

"Arancha es una baja muy importante, era medio equipo". Frase contundente que sale de dentro del San José y que refleja a la perfección el mazazo que fue perder a la de Fuentetoba para lo que restaba de curso. El pasado 21 de enero en León ante la Cultural Arancha se rompía el ligamento cruzado y a finales de marzo o principios de abril pasará por el quirófano. "Enseguida noté que era una lesión grave porque al intentar levantarme la rodilla no me sujetaba", comentaba la mayor de la saga de las Aldea, quien añadía que "desde luego que es la 'avería' más grave que me he producido a lo largo de todos estos años haciendo deporte".

La tobera es todo optimismo y positividad. Cuando se le pregunta si a sus 38 años es el momento de 'colgar las botas' se revuelve y al instante afirma que "no me gustaría retirarme de esta manera. Lo primero es que la rodilla quede perfecta para volver a competir y luego ya veremos". Ese "ya veremos" quiere decir que Arancha se resistirá a no vestir de verde si ve que tiene un mínimo de opciones de seguir jugando. "Aunque sea para jugar diez minutos y si es en Primera Nacional mejor que mejor", señala.

La Primera Nacional entre ceja y ceja para un San José que quiere sacarse la espina del ejercicio pasado cuando se quedaba con la miel del ascenso en los labios. "Aquella experiencia no fue buena", indica la centrocampista, que a pesar de estar en el dique seco se considera una más del equipo. "Si se sube sería una gran alegría para mí". Desde la barrera, Arancha aporta la veteranía que da tantos años alrededor del balón y por ello sigue muy de cerca el día a día de sus compañeras. "No me quiero desvincular del equipo y cada fin de semana estoy ahí apoyando a las chicas. Hace unas semanas incluso me fui a Burgos a verlas".

Diego Vargas, más conocido como Ximo, se rompía el cruzado dos meses antes que Arancha y el capitán del San José de Regional ponía el punto y final a la temporada. Fue un 11 de noviembre ante el Briviesca y en diciembre pasaba por el quirófano. "Cuando te dicen que es tan grave se te cae el mundo encima", reconoce un defensa central de 31 años que no tiene muy claro si seguirá jugando al fútbol. "De cara al futuro no tengo muchas expectativas de volver a jugar, aunque reconozco que si la recuperación es perfecta no descarto que me vuelva a entrar el gusanillo por el fútbol".

Ximo, que en las filas colegiales ha compartido vestuario con su hermano menor Chuspi, se formó en la cantera del San José para pasar al Numancia en edad cadete y regresar a su club a los 22 años. En la campaña 2016-2017 ya subía con los verdes a Tercera División y ahora quiere repetir experiencia. "Ojalá mis compañeros me puedan regalar el ascenso y así no recordar la temporada por la lesión", apunta. Sobre las posibilidades de dar el salto de categoría, Ximo quiere tener los pies en el suelo. "Tenemos que seguir ganando partidos. Si seguimos siendo igual de fuertes en casa podemos subir directamente. En el peor de los casos creo que la promoción no se nos escapa".