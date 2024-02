Daniel busca su sitio

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El atleta adnamantino Daniel Mateo sigue entrenando. Persiguiendo nuevos objetivos. El próximo tiene lugar en Roma, a comienzos de junio, con motivo del Campeonato de Europa de Media Maratón.

El soriano no baja los brazos a pesar de perder el tren del auténtico objetivo del año, los Juegos de París. Daniel Mateo representó a España en el maratón durante los Juegos Olímpicos de Tokio pero no podrá estar en la competición parisina. “Claramente el objetivo eran los Juegos pero no ha habido tiempo de prepararlo, no procedía intentarlo”, señala. Ahondando en la explicación, cabe recordar que Dani Mateo participó en diciembre en el maratón de Valencia y allí buscó el billete para París sin conseguirlo. “Cuando preparo algo lo hago muy bien y luego necesito un tiempo para estar operativo. La preparación para el maratón de Valencia provocó mucho desgaste”, explica. En otras palabras, no había margen para llegar en condiciones al Campeonato de España de Maratón celebrado en Sevilla.

Y de ahí que se marque nuevos retos. En concreto, se prepara para obtener una plaza en el Europeo de Media Maratón que tendrá lugar en junio. Para ello necesita una mínima que siguiendo el ritmo manejado en Valencia debería conseguir. “La intención es intentarlo en Lisboa el próximo 17 de marzo. Con la marca que hice en el maratón me vale, pero quiero refrendarlo. Mi intención es correr y correr mucho”, afirma el adnamantino.

Para llegar en las mejores condiciones posibles, el pupilo de Enrique Pascual Oliva ha bajado la carga de trabajo de sus entrenamientos durante esta semana. Precisamente, en ese grupo ha tenido la oportunidad de entrenar con el nuevo campeón de España de Maratón, Ibrahim Chakir, un fondista que reconoce que “entrena muy bien”.

En este tiempo, Daniel Mateo se ha estrenado en la faceta de padre. Al respecto no duda en señalar que “he perdido en calidad de vida pero he ganado en felicidad”.