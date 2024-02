Javi Moreno: "Hemos sido superiores"

Publicado por Área 11 Navalcarnero Verificado por Creado: Actualizado:

El técnico valenciano del C.D. Numancia se lamentaba durante la rueda de prensa del resultado, pues, en su opinión, su equipo había sido mejor: «El resultado me deja mal sabor de boca porque creo que hoy hemos sido superiores en todos los aspectos y facetas del juego, asumiendo riesgos atrás como me gusta que sea el equipo. Pero creo que hemos tenido cuatro o cinco ocasiones muy claras para sentenciar el partido. Es una pena, pero estas cosas pasan. Lo que digo siempre, hay que mirar el balón, al que entra que es el que mete el gol, pero estas cosas pasan. Igual que el otro día, en Badajoz, me fui con malas sensaciones, hoy (por ayer), me voy con muy buenas sensaciones. Ya les he dicho a los jugadores que se sientan orgullosos del esfuerzo que han hecho, han ido a por el partido desde el principio».

Javi Moreno insistió en que «se ha visto el ADN que quiero en el equipo en todo el partido, aunque es cierto que ellos, en la segunda parte, han apretado más porque tenían necesidad de empatar y así ha sido». Añadía que «nos falta acertar de cara a portería. Antes acertábamos y ellos también juegan, son muy buen equipo a pesar de la situación en la que están y es una pena que estén ahí». Por último, el técnico explicaba: «Mi opinión es que cuando la gente está concentrada, salen las cosas bien. Hoy han hecho lo que se les ha mandado, asumiendo riesgos porque eso lo mando yo, yo decido que jugamos así. Somos el Numancia, tenemos que ir a por todos los partidos».