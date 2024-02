Soria logra varias medallas en los Regionales sub 20, sub 14 y sub 12

Publicado por Redacción Soria Verificado por Creado: Actualizado:

Soria logró varias medallas en los Autonómicos sub 20, sub 14 y sub 12 celebrados el pasado fin de semana en Salamanca. En el sub 20 ganó en peso Fabrizio Scontrini del Numantino con un mejor lanzamiento de 15,92, 120 centímetros más lejos que la plata a pesar de ser sub 20 de primer año.

Fabrizio Scontrini, del Numantino, con su medalla de oro.HDS

Eva Mazariegos, de Las Celtíberas, fue plata en 200 con 25.17. Su compañera Celia de Frutos ganó el oro en los 400 con 59.63. Guillermo Hernández, del Atletismo Soria, fue plata en el 800 con 1:54.81. De los atletas del Caep Soria, Rubén Martínez fue plata en altura y bronce en 60 metros vallas.

Ya en la categoría sub 14, medalla de oro para otra atleta del Soria, Celia Díaz, quien con 3:09.10 aventajó en cinco segundos a la plata. En sub 12, doblete plata y bronce de Martina Soria y Duna Rodríguez, del PoliSoria Caja Rural