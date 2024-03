Llegar al play off en condiciones óptimas

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El Grupo Herce cuenta con los dedos de una mano las jornadas que quedan para la finalización de la fase regular y el inicio de la lucha por el título. Alberto Toribio confía que las tres jornadas que restan sean suficientes para llegar en la mejores condiciones posibles al play off. El preparador celeste considera que poco va a cambiar el finalizar la fase regular segundo ó tercero dado que los rivales en cuartos serán similares.

El primer obstáculo en el camino hacia esos play off lo tiene Grupo Herce este domingo visitando a C.V. San Roque, a partir de las 13:00 horas. "Creo que San Roque está más cerca del play off que de descender. Está más fuerte de lo que indica la clasificación. Viene de ganar a Cisneros en su cancha", ha recordado Toribio de un equipo canario que marcha octavo en la tabla.

El entrenador vallisoletano se muestra satisfecho porque su equipo, el pasado fin de semana ante colista, compitió de nuevo algo que en Los Pajaritos se ha hecho durante toda la temporada. Ahora hay que lograr esa regularidad competitiva lejos de Soria: "Fuera de casa se han hecho buenos partidos aunque quizás seamos más irregulares. Buena parte de lo que pase en los play off depende también de lo que pase fuera de casa".

"El objetivo ahora es llegar lo mejor que podamos a la lucha por el título. Desde el primero al octavo, todo se decide en el play off y ahí también hay sorpresas", ha destacado Toribio.

Los celestes se juegan en estos tres partidos finalizar segundo o tercero la fase regular. Para el técnico celeste "no cambia demasiado", acabar en una u otra posición dado que los rivales en cuartos son "muy similares", más allá de que en estos momentos se desconoce el orden final de la sexta y séptima plaza que se juegan Tenerife y Valencia. Según Alberto Toribio la ventaja del factor cancha, que tiene el que acaba antes en la tabla, es relativo ya que para él es el equipo que juega primero en casa el que tiene "la ventaja", toda vez que "en el primer encuentro pasan muchas cosas". Lo ideal sería que el mejor clasificado en fase regular iniciara en casa la lucha por el título para luego disputar el segundo a domicilio y, en caso de haber un tercer compromiso, regresar a la cancha del mejor clasificado. Una situación que no se da por motivos económicos.

En el partido ante Petrer el técnico dio minutos a jugadores menos habituales. Al respecto ha reconocido que estos jugadores no habían tenido oportunidades en algunos momentos de la temporada por lo que no habían aportado suficiente, algo que había que había que cambiar por si fuera necesario para el play off.