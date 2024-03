Victoria de récord para el BM Soria (31-32)

Publicado por Área 11 Gijón Verificado por Creado: Actualizado:

Victoria de récord para un Club BM Soria que en feudo del correoso Royal Premiun Gijón sumó la vigésimo tercera consecutiva e iguala de esta manera con lo conseguido por el Burgos en la temporada 2019-20 (El récord de victorias seguidas de los dos grupos está en 25). Esta vez el triunfo de los de Jordi Lluelles no fue nada cómodo y sí muy trabajado, pues los asturianos (En la ida 31-24) plantaron batalla siempre y mantuvieron sus opciones de puntuar hasta el último minuto.

Pese a que lo hicieron con una buena intensidad y muchas ganas, los sorianos no empezaron demasiado bien el partido, pues tuvieron más despistes defensivos de los esperados y además ya perdieron la pelota en su primera acometida de un primer tramo del encuentro donde habría alguna pérdida más. Eso propició que de inicio jugara a remolque y encajando más de lo deseado (3-2 antes del 4´) mientras que después, porque no tardó en mandar en el luminoso, no lograría abrir la brecha de más de un gol hasta el tramo final del primer tiempo.

Nada más remontar el equipo de Jordi Lluelles apretó ambicioso en busca de un buen parcial que lo alejara de su rival, pero estuvo algo precipitado en la toma de decisiones y encima el portero local José Cardín paró bastante: un par de goles claros a bocajarro y por ejemplo al filo del diez con 5-5 en el luminoso un siete metros. De tal manera que no pudo escaparse en el marcador y para cuando consiguió atacar con muy buen criterio pudo darse cuenta de que su ru rival también lo hacía y de manera constante, replicando cada golpe recibido sin tardanza. No sólo eso, en cuanto Soria tuvo un par de pérdidas seguidas, el buen ataque asturiano respondió poniendo arriba al Jovellanos (10-9 en el 20´).

El choque estaba precioso en su disputa de poder a poder, pero los sorianos no conseguían estar cómodos y esp era preocupante, por lo que cinco más tarde Jordi Lluelles agotaba un TM con 13-11 en el electrónico que suponía una máxima de la tarde. Sus discípulos se lo agradecieron y de vuelta al juego merced a un eléctrico Marcos Vinicius pero especialmente a la mejora defensiva, los amarillos se apuntaron un parcial de 0-3 para remontar rápido y alcanzar los vestuarios con otras sensaciones bien diferentes. Al descanso 14-15.

En el reinicio los del entrenador local Gonzalo Aguirre volvieron a la carga y no remontaron en segundos porque Fran Revuelta se marcó dos paradas enormes en sendas opciones asturianas muy claras para lograrlo. En ese momento tan importante el Jovellanos perdió la pelota y el Soria a la contra firmó una nueva máxima con el 16-18 en el 4´ que suponía un excelente resumen de a qué nivel se estaba jugando el duelo. Cualquier error era penalizado, cualquier acierto sumaba mucho y nuevas intervenciones de Fran Revuelta fueron clave para que aumentara la renta al +3 y Gonzalo Aguirre parase el partido (19-22 en el 13´). El líder comenzaba a imponer su mayor potencial y con Fran Revuelta impartiendo lecciones de lectura el Jovellanos ya no tenía la pegada de antes (Nueva máxima con el 21-25 en el 19´).

Entonces en apenas un par de minutos de relajación y errores, no de un Fran Revuelta que de por medio paró otro siete metros, los asturianos cazaron un par de contras y sumaron un parcial de 3-0 que obligaba a Lulleles a pedir un TM (24-25 en el 21´). De nuevo en juego nadie rebajó su nivel de intensidad, el golpe a golpe se recrudeció, pero tener las ideas claras en ataque y a Fran Revuelta en la portería resultaron determinantes, pues de ahí al final la ventaja mínima siempre se mantuvo inalterable y los locales ni siquiera llegaron a tener una posesión para conseguir, al menos, el empate. A la conclusión 31-32.