Dos sorianos en la cima del País Vasco

Publicado por Jon Ander Uriarte

Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El equipo soriano Simal Racing de automovilismo formado por Eus Simal y Paloma López Varela, recogió recientemente el galardón de campeones de Euskadi 2023 de rallyes sobre asfalto en la modalidad Regularidad Sport, una competición que contó con seis pruebas puntuables.

Mungia fue la localidad elegida por la Federación del País Vasco de Automovilismo para acoger una gala en la que se premió a las mejores manos de los torneos que organiza. Entre ellos una pareja soriana que ya en 2022 finalizó en segunda posición de este torneo. "Competimos en una categoría que cumple todas las medidas de seguridad y en la que los coches tienen la peculiaridad de que tienen 30 años. Quedamos campeones y hemos sido los únicos ganadores de las diferentes categorías que somos de fuera", explica Eus Simal.

El soriano señala que el verdadero éxito de ganar el campeonato radica en haberse impuesto "a vehículos de competición que doblaban en potencia al nuestro", algo que consiguió gracias a la "regularidad", y haber finalizados los seis rallyes puntuables. Algo que no consiguió su más directo rival.

Eus Simal y su copiloto Paloma López VarelaSIMAL RACING

El piloto soriano, un clásico del automovilismo soriano, regresó al asfalto en 2017, y tiene intención de seguir compitiendo porque "ilusión no me falta". En este sentido, el pasado fin de semana compitió en el XXVI Rallyesprint Gabiria-Legazpi, una cita en la que estuvo en una categoría que no es la suya. De hecho, este año no tiene previsto competir en la categoría Regularidad Sport del Campeonato del País Vasco porque "habrá menos pruebas puntuables".

Por este motivo lo hará en Aragón, un escenario en el que hay mucha competitividad. "En Aragón igual hay 30 pilotos en velocidad y otros 30 en regularidad. Vienen muchos pilotos catalanes y lo hacen con muy buenos coches. Nos batiremos con ellos", asegura. Eus Simal y su copiloto Paloma López Varela tienen su primera cita con la competición aragonesa el próximo 23 de marzo en Teruel.