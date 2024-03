El Grupo Herce se atrinchera en la segunda posición

Publicado por Jon Ander Uriarte

La pelea que mantienen Grupo Herce y Unicaja Almería por el segundo puesto de la Superliga Masculina sigue en todo lo alto. Los sorianos mantienen su ventaja de un punto sobre los andaluces tras los resultados del pasado fin de semana. La próxima jornada, penúltima de fase regular, puede ser decisiva al respecto toda vez que los andaluces tienen un encuentro complicado en el pabellón de Los Planos de Teruel.

Buena parte de la atención de la Superliga se centra en esa pelea por la segunda plaza y pensando en los play off por el título. En esa pelea Grupo Herce mantiene el tipo al superar por 0-3 a C.V. San Roque en un encuentro en el que los celestes tuvieron que tirar de su mejor juego en el tercer parcial para superar un 21-15, el momento más duro del encuentro. La victoria permite a los de Alberto Toribio mantener su puesto de privilegio ante un Unicaja que sacó adelante, y no sin sufrimiento, el complejo encuentro que tenía en Tenerife. Los de Carreño comenzaron perdiendo en la isla y dieron carpetazo al partido en un cuarto parcial que finalizó 25-27.

Clasificación y próxima jornada de voleibol.HDS

En la zona alta el C.V. Guaguas ganó por 0-3 en Valencia por lo que mantiene sus cuatro puntos de ventaja sobre Grupo Herce y este fin de semana puede certificar ese primer puesto de cara al play off. Uno de los grandes beneficiados de la jornada fue el C.V. Manacor ya que su victoria, unida a la derrota de San Roque, le hace soñar con el play off. Los manacoríes han confirmado en las últimas jornadas que su buen voleibol en Copa ante Grupo Herce no fue casualidad. De hecho, su próximo compromiso es en casa ante San Roque, equipo que ocupa la última plaza de play off y con el que están empatados a puntos en la tabla.

Precisamente está penúltima jornada de competición puede ser decisiva para aclarar algunas posiciones de cara al play off de lucha por el título. Grupo Herce recibe en Los Pajaritos a Cisneros Tenerife, un rival correoso si bien los sorianos se han mostrado muy fiables ante su público. No tendrá fácil sacar su partido adelante Unicaja ya que visita a un C.V. Teruel que, además de defender la cuarta plaza, querrá tomarse la revancha por la eliminación copera sufrida ante los almerienses. Además, los turolenses ya demostraron ante Grupo Herce que son muy fuertes en su cancha. Unicaja, que reciben en la última jornada a los sorianos, no tendrá fácil mantener la desventaja de un punto que tiene en la clasificación.