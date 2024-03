Los cadetes del Club Soria Baloncesto Caja Rural se juegan disputar la Copa de Castilla y León

Publicado por Redacción Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El CSB Caja Rural de Soria A necesita únicamente una victoria para asegurarse de forma matemática una de las cuatro primeras plazas en la clasificación del Grupo A del Campeonato Autonómico Cadete Masculino de Segunda División. Todavía tiene que disputar tres encuentros de la liga regular y, si bate el sábado al Tizona B de Burgos (16:00 horas, Polideportivo San Andrés), se convertirá en el segundo equipo de la cantera del Club Soria Baloncesto que se garantiza que en la segunda fase optará a jugar la Copa de Castilla y León. Los primeros que lo lograron, hace ya tres semanas, fueron los infantiles del CSB Codesian A. Cerca de adjudicarse uno de esos billetes están las júniores de CSB Martínez y Tribez, también dependen de sí mismas las cadetes del CSB Cañada Real y más complicado lo tienen los júniores del CSB Caja Rural de Soria.

El primero de los seis encuentros que la cantera del Club Soria Baloncesto jugará en casa este fin de semana es el derbi que medirá el viernes, a las 19:30 horas, en el Polideportivo de La Juventud, a los cadetes del CSB Caja Rural de Soria C y a los del CSB Madera PinoSoria B. El sábado se disputarán los otros cinco. A la vez que el CSB Caja Rural de Soria A se enfrenta al Tizona B, los infantiles de CSB Codesian A jugarán ante el mismo rival, también en el Polideportivo San Andrés, donde a las 18:00 horas arrancará el choque júnior masculino entre el CSB Caja Rural de Soria y el Tizona B. A esa misma hora, pero en La Juventud, los cadetes del CSB Madera PinoSoria B jugarán su segundo partido del fin de semana ante el Tormes B de Salamanca, el que también será rival (dos horas después, en el mismo escenario) del CSB Infantil B.

Para el domingo quedarán cuatro choques más, todos ellos en Burgos. Tendrán que madrugar los cadetes del CSB Caja Rural de Soria C para rendirle visita, a las 10:00 horas, al Tizona C. Las infantiles del CSB Hospital Latorre saltarán, a las 16:15 horas, a la cancha del IT Kids Shop Babieca. A continuación, las cadetes del CSB Cañada Real necesitan el triunfo frente al Babieca B para continuar entre las mejores. Sólo puede acceder a la siguiente fase un equipo por club y en este grupo marchan primero y segundo el Base Nexus y el Base Rojo, respectivamente, lo que permite que el quinto clasificado -el actual puesto de la escuadra soriana- opte igualmente a la Copa. También a las 18:00 horas se disputará el choque júnior femenino entre el Previaula Babieca y el CSB Martínez y Tribez, que acaricia la clasificación matemática entre los cuatro primeros.