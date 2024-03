Alberto Toribio: "La posición no es tan importante como mejorar el juego para el play off"

Publicado por Jon Ander Uriarte

El Grupo Herce prepara el último encuentro de la fase regular como local, ante Cisneros Tenerife, y lo hace pensando en ganar fiabilidad sobre la pista de cara la play off independientemente del puesto que termine ocupando en fase regular. Alberto Toribio no podrá contar en los últimos dos partidos de la fase con Luke Belda por una fractura en la mano derecha.

Grupo Herce recibe al sexto clasificado con el objetivo de mantener la segunda plaza en la tabla, puesto al que Toribio da una importancia relativa ya que su objetivo primordial es engrasar bien el rendimiento del equipo: «La posición no es importante. Estamos centrados en mejorar nuestro juego de cara al play off que es lo significativo». Por esta razón añadió que este fin de semana, con horario unificado de competición, no estará pendiente de lo que ocurra en el pabellón de Los Planos, donde C.V. Teruel recibe a un Unicaja que pugna por esa segunda plaza de la tabla.

El entrenador celeste ha reconocido estar muy satisfecho con la victoria de su equipo ante San Roque y ha añadido que la semana de entrenamientos del equipo está siendo «de lo mejor del año». Es así porque, además de defender la segunda posición, los celestes reciben a Cisneros Tenerife, un rival «ante el que no salimos satisfechos», en el encuentro de ida. «Tenemos también ganas de cerrar la liga en casa con pleno de victorias aunque sea algo simbólico», añade el entrenador de los celestes.

Cisneros Tenerife es un equipo recién ascendido que no ocupa la sexta plaza por casualidad. De ahí que Toribio prevea un encuentro en el que su equipo tendrá que rendir al máximo para conseguir los tres puntos. «Es sexto en Liga y llegó a semifinales de Copa perdiendo ante Guaguas. A todos nos ha sorprendido su rendimiento. Es un equipo que mueve muy bien el balón, tiene alternativas en ataque, defiende mucho y comete pocos errores. No está sexto por nada, se lo han ganado. Es un equipo que me gusta y que nos va a exigir», afirma Toribio.

Para afrontar el choque el técnico de los sorianos tiene a toda la plantilla disponible con la excepción de Luke Belda. El receptor sufre una fractura en su mano derecha producida la semana pasada y se perderá también el último encuentro de fase regular ante Unicaja Almería. «Luke es un jugador que por su forma de ser se recupera rápido aunque ahora la lesión es en la mano derecha», ha explicado Toribio quien confía en poder contar con el jugador de cara al inicio de las series en la lucha por el título.