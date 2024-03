Otra más del Balonmano Soria

Publicado por Redacción Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El Club Balonmano Soria logró su vigésimo cuarta victoria consecutiva de la temporada al superar con un contundente 43-32 a Balonmano Salamanca. Un resultado con el que los rojillos establecen un nuevo récord de victorias consecutivas en el Grupo B de la Primera División.

El Balonmano Soria no dio pie a la sorpresa ante el conjunto charro. Saltó a la cancha bien plantado en defensa y acertado en ataque. Y cuando no era la defensa aparecía Ibu para frenar al rival. A los diez minutos los de Jordi Lluelles ganaban de seis goles, 9-4, una renta que invitaba a pensar en una cómoda victoria amarilla. Esa renta fue aun mayor ante la primera exclusión de los salmantinos, una exclusión que aprovecharon los locales para irse a siete goles (12-5). Con ese resultado el líder ya tenía encarrilado el encuentro si bien no bajó el pistón y llegaba al descanso 1o tantos arriba, 18-8.

La segunda parte fue un poco más abierta y eso permitió un mayor número de goles en una y otra portería. Bajó la intensidad defensiva de los locales y, aunque por un momento parecía que iban a irse en el marcador, lo cierto es que los visitantes volvían a situarse en es franca de los 10 ó 12 goles de desventaja. Lora y Marcos García con 10 y 8 goles lideraron a los sorianos en ataque en una segunda parte con el encuentro decidido.