Una avería impide a Agustín Álvaro acabar el Rally Tierras Altas de Lorca

Publicado por Redacción Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El piloto soriano Agustín Álvaro no pudo finalizar el Rally Tierras Altas de Lorca celebrado el pasado fin de semana, primera prueba puntuable para el Campeonato de España de Rallyes de tierra y la Copa de España de Rallyes. Una avería en el Citroen BX GTI le impidió finalizar cuando abordaba el último tramo de competición.

En la localidad murciana se dieron cita muchos equipos con ganas de dar espectáculo. El tiempo acompañó por lo que los tramos estaban en buenas condiciones para su desarrollo, si bien las ganas de los pilotos o la dureza del trazado lorquino hizo mella entre los equipos asistentes ya que hubo hasta dieciséis abandonos.

El equipo soriano formado por Agus y Fran, que ahora compiten con la escudería soriana Bnnoracing, pronto fueron testigos de ello. Todo parecía ir de maravilla hasta que en la mitad del primer tramo se rompió una pieza del motor y un neumático perdió la válvula del aire. Trabajaron para poder reengancharse de nuevo a la carrera y lo consiguieron a falta de dos tramos para finalizar la misma.

La suerte no estaba de parte del equipo soriano ya que a mitad del último tramo, el inagotable BX dijo basta, no pudiendo terminar y obtener unos importantes puntos de cara a la general del campeonato. Una vez terminada la prueba, Agus estaba un poco frustrado ya que no había salido la carrera según lo planeado: "Toca resignación ya que hicimos todo lo posible por terminar; las carreras son así".

La próxima cita será en tierras sorianas en un evento que organiza la escudería Bnnoracing, será en Almajano el 7 de Abril, ahí podremos disfrutar de Agus, Fran y su equipo, haciendo lo que mejor saben hacer que es correr y hacer disfrutar al público. Desde la escudería BnnoRacing se anima a toda la afición de Soria al mundo del motor a que se acerquen a Almajano y disfruten del espectáculo de un rally de tierra.