Selu, titán del desierto

El titán del desierto del deporte soriano ya está en marcha. El ciclista burgense José Luis Gómez Miranda ‘Selu’ ya prepara la que será una participación con números redondos. Su vigésima participación en una Titan Desert. Este año participa en la cita de Marruecos entre el 28 de abril y el 3 mayo, donde coincidirá con otro campeón soriano, Abel Antón.

La Titan Desert por excelencia se desarrolla en el desierto de Sahara pero no todas las pruebas de ‘Selu’ han transcurrido en Marruecos. «El concepto de Titán es una prueba realizada en el desierto. He corrido dos ó tres veces en el de Almería y otras dos en Arabia. La prueba de Marruecos es la de mayor prestigio y también la más dura», indica el corredor soriano quien en el Sáhara hacer frente a 590 kilómetros de recorrido y 6.000 metros de desnivel en seis etapas.

Gómez Miranda participará en la Titan Desert representando al Soria Ni Te La Imaginas by Victoria, una cita en la que estará otro integrante del equipo que patrocina la Diputación de Soria. Se trata de Jorge Lamiel, corredor turolense que participará en categoría élite y que ya tiene experiencia en la carrera.

Por segundo año consecutivo el burgense participará en la categoría Adventure, una categoría en la que los participantes se convierten en una especie de Indiana Jones sobre dos ruedas: «En esta categoría la organización te da un cajón para que metas ahí lo que consideres que vas a necesitar durante los seis días de competición, ropa, material para arreglar la bici, material para dormir. Con el resto de participantes solo compartes la comida y lo relacionado con la nutrición. En esta categoría hay que dormir al raso, lejos de las comodidades que pueden tener otros participantes. Tienes que ser autosuficiente. Llevó muchos años haciendo esto, 20 titanes seguidas y todas terminadas».

Será la segunda vez que Gómez Miranda participe en esta modalidad. En 2023 tuvo su primera experiencia durmiendo al raso donde los participantes pasan de soportar 40 grados al mediodía a los cero grados de la noche. «Fue una experiencia que me gustó y este año voy a ir a por la victoria», relata el soriano.

El burgense ya está preparando esta cita en el desierto, una preparación que no es fácil dado que las máximas del invierno soriano poco tienen que ver con las de Marruecos a finales de abril. «En casa hago rodillo teniendo calor. Y luego están las pruebas en las que he tomado parte y en las que competiré en los próximos días», indica. Una de esas citas tuvo lugar el pasado fin de semana en Calatayud, donde no compitió por molestias en la espalda. El 23 de marzo probará a rodar sobre circuitos con arena en Segovia y en Semana Santa disputará la JamónBike de Calamocha y alguna prueba más antes de afrontar su vigésima Titán.