¡Vaya par de olvegueños!

Rafa y Alejandro son dos gemelos olvegueños de 26 años que están triunfando en un deporte desconocido por estas latitudes como es el hochey hierba. Con el insigne apellido Revilla en el dorso de su camiseta pueden presumir de ser los vigentes campeones de la Liga y de la Copa del Rey con el Club de Campo de Madrid. Un doblete que quieren ampliar esta temporada apostando por la consecución de la Copa de Europa. Rafa es portero y Alejandro delantero, una de las pocas diferencias entre dos hermanos en clara sintonía tanto en el deporte como en la vida.

Ambos son licenciados en ADE (Administración y dirección de empresas), se sienten olvegueños por los cuatro costados y desde pequeños tienen pasión por el deporte. "Comenzamos en el fútbol en el colegio y la 'culpa' de que nos pasásemos al hockey hierba la tiene nuestro hermano mayor (Jesús)", comentan. Paradójicamente, el primogénito no continúa ligado a al stick y los gemelos han hecho carrera para colarse en la élite nacional. Tanto es así que Rafa es internacional defendiendo la portería de la selección española y recientemente estuvo con 'La Roja' en La India jugando la Copa de Naciones. "Me da un poco de envidia sana ya que a todos nos gustaría representar a España", comenta Alejandro.

Rafa relata el por qué se decantaba por ser arquero cuando en sus inicios era jugador de campo. "La verdad es que los porteros siempre me habían llamado la atención por cómo iban vestidos. Pero empecé en ese puesto un día cuando se lesionó el portero y me pusieron ahí. Lo debí hacer bien porque desde entonces no me dejaron salir de esa posición". Alejandro actúa en el otro lado del campo ya que es delantero porque "lo que siempre me ha gustado es meter goles".

Entre ellos no hay competencia en el rectángulo de juego por sus demarcaciones tan dispares y en la actualidad tampoco hay rivalidad al compartir los colores del Club de Campo de Madrid. Pero ese 'pique' sí que existió en épocas pretéritas cuando defendían intereses diferentes en sus respectivos equipos. "Varias veces nos hemos enfrentado", recuerda Alejandro, quien no duda en referirse a un partido en el que salió malparado tras una acción con su hermano: "Me produje un esguince de tobillo". Y es que los lazos de sangre se quedaban aparcados cuando se vestían de corto. "No había compasión del uno por el otro o al revés", apunta Rafa.

Alejandro y Rafa con el trofeo como campeones de Liga.HDS

Esta pugna entre gemelos ha pasado a mejor vida y la pasada campaña levantaban un doblete de Liga y Copa que confirmaba que el Club de Campo es el mejor equipo español de momento. El título liguero daba al conjunto madrileño la opción de jugar la Copa de Europa, competición que se disputará a finales del mes de marzo en Amsterdam. Por el ranking que ocupa España en el hockey europeo, el Club de Campo lograba ya la clasificación directa para los cuartos de final de la competición continental y el rival será un equipo inglés. "Vamos sin presión, pero con la ambición de hacer algo importante", afirman los Revilla. El representante de Países Bajos, por su calidad y por su condición de anfitrión, es el favorito para ganar la Copa de Europa, aunque los españoles no renuncian a nada. "Lograr el triplete este año sería espectacular", indican.

Los hermanos Revilla también han sido rivales antes de coincidir en el Club de Campo.HDS

El desenlace de todos estos deseos será en un mes de marzo de lo más interesante ya que se decidirán los tres títulos por los que optan Rafa y Alejandro. "En la Liga vamos segundos, detrás del Club de Polo de Barcelona que es el conjunto al que ganamos el curso pasado". La Liga hará un paréntesis este fin de semana ya que la Copa del Rey se celebra en Málaga con el Club de Campo de Madrid defendiendo el título logrado el año pasado.

Futbolista del Ólvega

Apasionados del hockey, el fútbol lo llevan en las venas y Alejandro no renuncia a sus orígenes ya que siempre que puede se desplaza a Ólvega para defender los colores rojillos olvegueños en la Primera Regional de Aragón. El vínculo con la localidad del Moncayo es muy estrecho y siempre que tienen un hueco en su agenda se trasladan al pueblo de sus abuelos. "La cuadrilla de amigos la tenemos en Ólvega y para nosotros es un lugar especial".