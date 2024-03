El Arlanza Trail más solidario para ayudar a los enfermos de ELA

Publicado por Redacción Soria Verificado por Creado: Actualizado:

Llega el Arganza Trail más solidario. "Nos hace mucha ilusión anunciar que este año parte de tu inscripción irá a la Asociación Española de Esclerosis Lateral Amiotrófica (adELA) que es una organización sin ánimo de lucro, de ámbito estatal, dedicada a ayudar a las personas con ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica) y otras enfermedades de la motoneurona, para mejorar su calidad de vida". Información que daba a conocer el Club de Montaña Los Pelendones.

La próxima edición de la Arganza Trail tendrá lugar el 14 de abril. ¡Falta sólo un mes! El lema de la prueba es 'Corre por l@s que no pueden. Con tu dorsal colaboras a luchar contra la enfermedad".

La Esclerosis Lateral Amiotrófica (o ELA) es una enfermedad del sistema nervioso central, caracterizada por una degeneración progresiva de las neuronas motoras en la corteza cerebral (neuronas motoras superiores), tronco del encéfalo y médula espinal (neuronas motoras inferiores). La consecuencia es una debilidad muscular que puede avanzar hasta la parálisis, extendiéndose de unas regiones corporales a otras. Amenaza la autonomía motora, la comunicación oral, la deglución y la respiración, aunque se mantienen intactos los sentidos, el intelecto y los músculos de los ojos. El paciente necesita cada vez más ayuda para realizar las actividades de la vida diaria, volviéndose más dependiente.

La ELA es un tipo particular de la familia de enfermedades neuromusculares, que puede producir una parálisis muscular progresiva. Cada año se producen unos 2 casos cada 100.000 habitantes.

¿Cómo puedes colaborar?

1- Inscribiéndote en la carrera, un reto por Montaña que llega de nuevo y en el que puedes volver a elegir la distancia que más te guste.

https://www.fclm.com/inscripciones/

El Arganza Trail de 37 Km y 2000 m de desnivel positivo.

El Arganza Trail Corta de 10 Km y 600 m de desnivel positivo.

El CORREMONTES del Arganza Trail (sólo para corredores en edad escolar de 6 a 14 años) de 3 Km o 6 Km .

Parte de tu inscripción irá a la Asociación Española de Esclerosis Lateral Amiotrófica (adELA), porque entre tod@s sumamos, no te quedes sin poner tu granito de arena y sin venir a Soria.

2- No hay excusa para no correr, bueno si. Puedes no correr y colaborar igual haciendo tu donación con el Dorsal 0: transferencia directamente al número de cuenta de adELA ES77 2100 2530 1113 0081 1999.

Podrás disfrutar de la belleza incomparable de los parajes del Cañón del Río Lobos.