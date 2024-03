Enzo Jiménez y Miguel López comparten la quinta plaza en el puntuable de acceso al Nacional

Publicado por Redacción Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El Club de Golf Soria contó con tres representantes, Enzo Jiménez, Miguel López y Saúl Fernández, en el Puntuable de Acceso a los Campeonatos de España Sub 16, Infantil y Alevín 2024, celebrado en el recorrido de León Club de Golf.

Jiménez y López fueron los que obtuvieron mejores resultados en la Segunda categoría, al compartir la quinta plaza con 87 golpes, mientras que Fernández terminó en la posición 14 con 113 golpes. La modalidad de juego fue Individual Stroke play o Stableford, dependiendo de las categorías.

El torneo, organizado por la Federación de Golf de Castilla y León, iba dirigido fundamentalmente a quienes querían puntuar de cara al acceso de los Campeonatos de España Sub 16, Infantil y Alevín 2024, pero asimismo estaba abierto a otras categorías, hasta 21 años. De hecho, diversos Campeonatos de Castilla y León de categoría Sub 16, Infantil, Alevín y Benjamín forman parte del listado de torneos valederos para acceder a los citados Campeonato de España Sub 16 Infantil, Alevín y Benjamín 2024, que tendrán lugar en sedes y fechas a determinar por la RFEG.