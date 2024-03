Lucas Lorente: "Sacaremos adelante el primer partido de play off"

Publicado por Jon Ander Uriarte

El Grupo Herce inicia este sábado en Tenerife la lucha por el título de la Superliga Masculina de Voleibol en el primer encuentro del cruce cuartos de final. En la fase regular el equipo de Alberto Toribio perdió en la cancha tinerfeña, algo que no ocurrirá este fin de semana tal y como considera el jugador celeste, Lucas Lorente. El colocador soriano considera que el equipo llega a la pelea por el título en un buen momento pese a la derrota sufrida en Almería en el último encuentro de fase regular.

El Grupo Herce pisará de nuevo este sábado la pista del Cisneros Alter Tenerife, un escenario en el que perdió 3-1 durante la ida de la fase regular. Lucas Lorente prevé un encuentro complicado aunque tiene claro que serán capaces de sacarlos adelante: «Creo que será un partido que será más similar al disputado allí que al disputado en Soria, donde estuvimos muy cómodos porque no estuvieron a su nivel. Allí son un equipo fuerte, con muy buen ataque y también defienden mucho. Te obligan a ganar muchas acciones para conseguir el punto. Creo que será un partido apretado pero con un buen ataque y bloqueo lo sacaremos adelante».

El equipo llega a la lucha por el título tras perder el último encuentro de fase regular ante Unicaja Almería, algo que no le ha venido del todo mal al grupo según reconoce el joven colocador soriano: «Creo que el equipo llega bastante bien. Después de la derrota en la Copa el grupo se ha repuesto bien y, si bien es cierto que terminar con una derrota la fase regular no es lo mejor, también nos aporta algo positivo. En Almería hicimos algunas cosas mal que no podemos volver a repetir en el play off si queremos llegar lejos. A pesar de esa última derrota creo que el equipo llega bien a Tenerife».

Esa última derrota ante Unicaja ha privado a los de Alberto Toribio de la segunda plaza de la clasificación y, por tanto, del factor cancha en un hipotético cruce de semifinales. Un factor cancha que es de vital importancia para los celestes toda vez que durante toda la temporada se han mostrado inexpugnables en Los Pajaritos. Lucas Lorente no esconde la importancia de contar con el factor cancha en semifinales pero matiza que el equipo no piensa en estos momentos en nada que no sea el compromiso ante Cisneros Alter Tenerife para evitar un traspié como el sufrido en Copa del Rey ante C.V. Manacor. «En Los Pajaritos hemos hecho buenos encuentros ante todos los rivales y fuera es verdad que hemos estado un poco peor. También estoy convencido de que en el play off vamos a tener un buen rendimiento fuera de casa por lo que el factor cancha no me parece tan preocupante en estos momentos», añade el colocador soriano.

Lucas Lorente tiene ganas de comenzar la lucha por el título de Superliga y más cuando la temporada pasada no pudo disputar los cuartos ante el F.C. Barcelona al lesionarse en el calentamiento previo al primer encuentro y no estar disponible para el segundo: «Es verdad que la temporada pasada no pude disputar los cuartos por lesión. Aún así guardo un buen recuerdo del año pasado y hay muchas ganas de que comience el play off».

Sobre el escenario en el que se disputa el encuentro, el Colegio Cisneros Tenerife, Lorente explica que se trata de un pabellón pequeño en el que el público se hace notar por lo que hay «mucho ruido». «Creo que no nos va a afectar, habrá un buen ambiente pero aún así creo que lo sacaremos adelante», significa el soriano. La lucha de play off por el título arranca este fin de semana en el primer partido de cuartos y parará durante la Semana Santa, un calendario que parte la continuidad de la eliminatoria y que permitirá al conjunto que pierda «tener dos semanas para analizar lo que ha ocurrido». El soriano, como el resto de la plantilla celeste, piensa en Tenerife, en ese primer partido de la lucha por el título de la temporada 23-24.