Alberto Toribio: "Va a ser un play off exigente"

El entrenador del Grupo Herce, Alberto Toribio prevé un play off "exigente", y ha señalado que una de las claves de la eliminatoria de cuartos de final en la lucha por el título de Superliga que su equipo inicia este sábado visitando a Cisneros Tenerife pasa por aprovechar la experiencia de su plantilla. "Una de las claves de la eliminatoria pasa por sacar las tablas que hemos cogido y con la temporada que estamos haciendo", ha señalado el técnico en relación a los choque de Supercopa ante Guaguas, la Copa CEV y la trayectoria en fase regular.

El máximo responsable del banquillo celeste aboga por tirar de tablas y buen juego en una eliminatoria en la que "tendremos que estar centrados en nuestro juego", en referencia a la buena imagen que los suyos han ofrecido a lo largo de la temporada. Y es que Grupo Herce ya perdió en la primera vuelta de fase regular en Tenerife en un duelo en el que los locales "hicieron daño con su saque". Es cierto que en la vuelta disputada en Los Pajaritos recientemente los de Alberto Toribio vencieron sin problemas a Tenerife, un partido que al técnico no le sirve de referencia: "El partido de aquí no nos sirve. Ello movieron mucho el banquillo y no nos sirve como referencia. En Tenerife tienen un rendimiento mucho más alto, de hecho es un equipo que ha ganado muchos más partidos en su pista que fuera".

"Va a ser un play off exigente. Tenerife tiene un ataque muy fuerte, con unos porcentajes de ataque muy altos. Eso hace que el partido vaya a ser muy exigente. Reducir esos porcentajes de ataque es una de las claves. También que estemos finos", ha añadido Alberto Toribio que ha matizado que Tenerife también juega por lo que el resultado también depende del juego del rival. "Ellos también ha tenido un rendimiento muy bueno", ha recordado poniendo como ejemplo que los tinerfeños hicieron muy buena Copa del Rey.

El entrenador celeste considera que su equipo llega "bien", mentalmente al play off, y puso como ejemplo la derrota del pasado fin de semana ante Unicaja, un encuentro en el que su equipo falló "en los detalles". "Estamos con confianza porque fuimos capaces de jugar bien por momentos. Se ha demostrado que los partido entre Unicaja y Grupo Herce son muy igualados y se resuelven por detalles", ha aseverado.

En cualquier caso, Alberto Toribio no ha obviado que independientemente de lo que ocurra este sábado en Tenerife, la eliminatoria debe resolverse en Los Pajaritos, un escenario en el que "no hemos perdido". Para finalizar, el entrenador vallisoletano considera que el parón que hay en la eliminatoria con motivo de la Semana Santa "no le viene bien a nadie", apuntando que como técnico debe asumir el calendario de competición establecido. "Como entrenador hay que planificar el trabajo lo mejor posible para aguantar al equipo sin competición", ha admitido.

De cara al encuentro de este sábado, el técnico solo tiene la baja de Luke Belda por la fractura que sufre en una mano. La plantilla celeste viaja mañana hasta el archipiélago canario y tendrá una sesión de entrenamiento sobre la pista del Colegio Cisneros de Tenerife en la mañana del sábado.