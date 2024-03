Lluelles se despide del BM Soria apostando fuerte: "Ojalá me marche logrando el ascenso"

Publicado por Félix Tello Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El presidente del BM Soria, Carlos Heras, dio a conocer la noticia de la no continuidad de Jordi Lluelles en el equipo de cara a la próxima temporada e inmediatamente después de esta primera intervención tomó la palabra el técnico catalán, al que se le notó entre triste y emocionado por el cierre de un ciclo que cumple cuatro años. Una despedida y una apuesta fuerte al afirmar que "ojalá me marche con el ascenso". Lluelles no cierra la puertas de regresar a club en el futuro y aseguraba que "me marcho muy satisfecho con el trabajo realizado. Siento que me he vaciado en este proyecto".

El barcelonés reconocía que la decisión de cambiar de aires ha sido "difícil de tomar", aunque encima de la mesa tenía la opción de ser segundo entrenador en Asobal, concretamente en Torrelavega. Lluelles ha reflexionado sobre esta salida e indicaba que "si te quedas mucho tiempo en un sitio te acomodas". Al mismo tiempo también tenía palabras de agradecimiento hacia la entidad amarilla por apostar por él en su día y por el "trato diario que he tenido, especialmente con el presidente"

El catalán hablaba sobre los mejores y los peores momentos en estos cuatro años en el banquillo del BM Soria: "El mejor momento es el día que me llamaron y di el sí. Los peores momentos son dos: el día que se hizo matemático el descenso de Plata y la derrota ante Granollers de dos goles la temporada pasada y ves que se te escapó el ascenso".

Carlos Heras, por su parte, sólo tuvo palabras de agradecimiento hacia el todavía su entrenador: "La casa de Jordi tiene que ser siempre Soria. Desearle toda la suerte del mundo en el futuro y exigirle el ascenso a categorías Plata".

El presidente reconocía que "nos hubiera gustado que siguiera con nosotros, aunque es entendible que quiera mejorar en su estatus deportivo. En Soria puede que se haya acabado un ciclo exitoso".

Heras y la directiva del BM Soria ya trabajan en el relevo en el banquillo para la próxima campaña. "Ha rey muerto, rey puesto", señalaba. El dirigente añadía que "estamos buscando un perfil parecido del de Jordi Lluelles".