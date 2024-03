El San José apura en Briviesca sus opciones de ascenso directo

Publicado por Jon Ander Uriarte

Soria

El C.D. San José se desplaza este sábado a Briviesca para afrontar un encuentro clave de cara a sus opciones de ascenso directo a Tercera División. Es consciente de ello el entrenador del equipo soriano, Eduardo Modrego, quien no esconde que se equipo ha entrado en una dinámica negativa tras acumular tres derrotas consecutivas.

El equipo colegial era líder del Grupo A de la Regional Aficionados hace un mes, tras golear 6-0 al Carejas Paredes. Tres derrotas consecutivas le han hecho ceder el liderato en favor de su rival de este sábado, un Briviesca Norpetrol que está ahora a cinco puntos. "En Briviesca nos jugamos la posibilidad de seguir optando o no al ascenso directo. Si ganamos seguiremos con opciones y, si perdemos, tendremos que seguir sumando para no poner en riesgo el play off. Sería un mes entero perdiendo", indica Modrego.

"En el fútbol hay dinámicas y ahora estamos en una negativa. Vamos a intentar romper esta racha. Por alguna razón mi equipo rinde más ante los equipos de arriba que ante los de abajo. Nos hemos dejado puntos contra los equipos de la zona baja que hacen perder ligas", añade el entrenador del San José.

Así está la clasificación del Grupo A de la Regional AficionadosHDS

Eduardo Modrego reconoce que la trayectoria de tres derrotas seguidas está afectando al ánimo de su plantilla, un grupo al que las lesiones le están pasando factura. El San José, con cuatro porteros en plantilla, solo puede disponer de uno para viajar a Briviesca. "Nos vamos a enfrentar un equipo sólido, un equipo que con un cambio de entrenador cambió de filosofía. Se nutre de jugadores jóvenes que vienen del Burgos y los mezcla con veteranos. Al comienzo de temporada ya era junto al Turégano uno de los favoritos al ascenso", admite Modrego.

Sobre las tres derrotas cosechadas de forma consecutiva que les ha derribado del liderato, el entrenador soriano señala que ante el Racing Lermeño merecieron mejor suerte si bien las decisiones arbitrales dejaron a su equipo en inferioridad numérica, algo que acabó pagando. "En el derbi ante el Calasanz igual no merecimos perder pero sucedió y el pasado fin de semana hicimos uno de los peores partidos de la temporada", concluye el entrenador colegial.

EL CALASANZ EN SEGOVIA. En esta misma categoría el C.D. Calasanz se desplaza hasta tierras segovianas para enfrentarse al Unami en La Albuera. El conjunto soriano busca tres puntos que le den la tranquilidad definitiva en la clasificación ante un rival que está en zona de descenso. En esta misma categoría, Numancia B y Sporting Uxama disputan mañana domingo sus partidos ante Turégano en la Ciudad Deportiva (16.45 horas), y Racing Lermeño en el Municipal Burgense (17.00 horas).

S.D. ALMAZÁN. Ya en el Grupo VIII de Tercera Federación, la S.D. Almazán recibe esta tarde en La Arboleda, a las 17.00 horas, al Salamanca UDS. Los sorianos reciben al cuarto clasificado con el objetivo de sumar tres puntos que les acerque a la zona tranquila de la tabla.

SAN JOSÉ FEMENINO. Ya en la Liga Gonalpi el C.D. San José femenino reciben esta tarde en Los Pajaritos, a las 16.00 horas, a Olímpico de León B, conjunto que es séptimo en la clasificación.