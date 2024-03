Último partido liguero para el equipo cadete B de CSB

Publicado por Redacción Soria Verificado por Creado: Actualizado:

Cinco son los equipos de las secciones inferiores del Club Soria Baloncesto que jugarán partidos oficiales este fin de semana. Y uno de ellos, el CSB Madera PinoSoria B, disputará el domingo, a las 12.30 horas, en el Polideportivo San Andrés, su último encuentro de la temporada en el Grupo C del Campeonato Autonómico Cadete Masculino de Segunda División. Las Contiendas Corazonistas de Valladolid, actual tercer clasificado, será el último rival del curso para un CSB Madera PinoSoria B que ha descrito una campaña ascendente, marcha octavo y ha doblegado en la segunda vuelta a los dos equipos a los que procede en la tabla (el Base Inno360 de Segovia y el Juventud Aranda burgalés). También juega en casa, dos horas antes, el CSB Infantil B, que se mide al La Salle de Valladolid.

Son tres los conjuntos de la cantera del CSB que se han asegurado su presencia entre quienes pugnen por clasificarse, a finales de abril, para la Copa de Castilla y León. Ninguno de estos equipos entrará en liza este fin de semana. Los infantiles de CSB Codesian A se proclamaron el pasado domingo campeones de liga y todavía disputarán dos choques de la primera fase después de Semana Santa. Los cadetes del CSB Caja Rural de Soria A dependen de sí mismos en las dos últimas jornadas para concluir terceros. Y ya han jugado todos sus duelos de la liga regular las júniores del CSB Martínez y Tribez, que llegarán a la segunda fase como cuartas. Ningún equipo del CSB accedió la pasada campaña a la Copa de Castilla y León, por la que sí que pugnó en la temporada anterior la escuadra entonces cadete, formada por los nacidos en 2006.

Cartel de los encuentros de este fin de semana del CSBCLUB SORIA BALONCESTO

El sábado será cuando viajen a Burgos dos de los equipos femeninos y los cadetes del CSB Caja Rural de Soria C. Para las 16.00 horas está programado el partido en la cancha del Baloncesto Femenino Burgos B de las cadetes del CSB Cañada Real, que todavía albergan alguna opción matemática de clasificarse entre las mejores y aspirar a la Copa en la segunda fase. A la misma hora se jugará el duelo de las infantiles de CSB Hospital Latorre ante idéntico rival. Y a las 18.00 horas comenzará el Maristas Burgos-CSB Caja Rural de Soria C en el que los visitantes necesitan la victoria si no se quieren olvidar de forma casi definitiva de la cuarta plaza. Los Campeonatos Autonómicos de Segunda División se reanudarán el primer fin de semana de abril, en el que el Club Soria Baloncesto afrontará siete partidos más.