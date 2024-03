El Grupo Herce encarrila la eliminatoria con un trabajado 1-3 en Tenerife

Publicado por Área 11

El Grupo Herce Soria de Alberto Toribio consiguió colocar el 0-1 en la eliminatoria de cuartos de final del play off por el título y lo hizo en un encuentro muy igualado que se decidió por pequeños detalles.

No empezó bien el play off para el equipo de Toribio, que de entrada se encontraba con un Cisneros Alter Tenerife muy enchufado en ataque que conseguía abrir la primera brecha considerable en el luminoso (14-9). Paraba el partido el técnico de Grupo Herce Soria y daba entrada a Aulisi en el lugar de Olalla. Conseguían los sorianos corregir sus errores y con Aulisi al saque colocaban el 16-16 en el luminoso. Parecía que podían darle la vuelta al marcador los visitantes, pero Nogueira asumía el mando en las filas locales. Tiraba de fintas y balones cortos el equipo canario para mover la defensa de un grupo Herce Soria que volvía a verse por detrás en el marcador (21-19). La intensidad era máxima, pero aunque peleó hasta el final el cuadro de Toribio, no pudo evitar que el primer set cayese del bando local (27-25).

Ya en la segunda manga la igualdad era absoluta. Los cambios de saque y las alternancias en el marcador se sucedían y solo dos errores en armado de los sorianos permitían al Cisneros Alter Tenerife colocarse con dos puntos de renta (9-7). Paraba el partido el técnico de los sorianos, pero los suyos seguían sufriendo ante el juego fintado de los locales, que seguían mandando (11-8). Se mantenían vivos los sorianos gracias a unos reajustes en la recepción, pero la vuelta de Nogueira al saque daba de nuevo superioridad a los locales, que junto a los puntos de Duque conseguían elevar su renta hasta los 4 puntos, obligando a Toribio a parar de nuevo el partido (16-12).

No se rendía Grupo Herce Soria, que desde el bloqueo y con todo el equipo volcado y muy concentrado, conseguía evitar que los locales se anotasen la manga y ponía el 24-24. Apretaban los sorianos, que forzaban el error de los locales para que Aulisi, con un punto de bloqueo, le diese el set a los suyos (24-26).

La igualdad era máxima, pero dos errores consecutivos de grupo Herce Soria permitían a Cisneros Alter Tenerife colocarse con dos puntos de ventaja en los inicios del tercer set (6-4). Apretaban los de Toribio, que con un juego muy potente forzaban ahora los errores de su rival para darle la vuelta al marcador (10-13). Ahora era el técnico local el que tenía que pedir tiempo muerto en busca de soluciones. No las encontraba y un punto de bloqueo significaba el 11-17 para los sorianos. Conseguían aguantar los arreones locales el conjunto castellano y leonés, que colocaba el 1-2 en el marcador con un claro 16-25.

Sabía Cisneros Alter Tenerife que tenía que arriesgar en la cuarta manga para no perder el partido, pero Grupo Herce Soria tampoco levantaba el pie del acelerador y el set estuvo marcado por la mas absoluta de las igualdades, aunque un punto de saque directo permitía a los locales colocarse con tres puntos de renta (7-4). Lo solucionaban los sorianos metiendo una marcha mas y encomendándose al acierto de Santos (20 puntos), que le daba la vuelta al luminoso (10-11). Ninguno de los dos equipos se relajaba un solo instante y solo pequeños detalles decidían los puntos a favor de uno u otro. El marcador se mantenía igualadísimo, pero Santos volvía a ser determinante y colocaba el 20-22, obligando a los locales a jugarse el todo por el todo en la recta final. Lo intentaron los canarios, pero sus propios errores y un punto final de Santos decantaban el partido a favor de los sorianos.