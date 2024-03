Derrotas del Almazán y del San José y empate del Calasanz

Publicado por Redacción Soria Verificado por Creado: Actualizado:

La S.D. Almazán perdió por la mínima en La Arboleda ante el Salamanca UDS en un encuentro que se resolvió en la segunda mitad. Los adnamantinos recibían en casa a un rival de la zona alta y lo hacían con el objetivo de sumar tres puntos que le permitieran alejarse de la zona de descenso. Un gol de Mati en el minuto 56 acababa con las opciones del equipo soriano de sumar los tres puntos en el que había sido hasta ese momento un encuentro igualado.

Derrota del San José

Ya en la Regional Aficionados de Castilla y León, el C.D. San José perdía 3-0 ante le Briviesca, un resultado que complica las posibilidades de ascenso directo de los de Eduardo Modrego toda vez que se sitúan a ocho puntos de la primera plaza cuando quedan seis partidos por jugarse.

En Briviesca el conjunto visitante no pudo tirar entre los tres palos en la primera parte ya que las pocas llegadas a la parcela contraria no inquietaron al guardameta local, Mario, en ningún momento. El equipo rival estuvo todo este primer tiempo defendido bien atrás, pero llegaban con peligro a la espalda del lateral derecho, que aprovecharon para hacer tres centros con cierta amenaza, aunque no se acabaron materializando. Hubieron dos balones en el área del cuadro visitante tanto en el minuto 18 como en el 35´, que inquietaron bastante a la zaga del San José y al meta rival, aunque se marcharon fuera.

Un jugador del San José durante un encuentro.Mario Tejedor

Empezada la segunda parte vendría el drama para el equipo rival, ya que los locales marcarían tres goles para matar el encuentro. En el 52´, llegaba el primero, obra de Coke, tras un balón colgado en un centro lateral desde la banda derecha, se marchó hasta el segundo palo, tocó en la nuca de un zaguero del San José y el esférico acabó entrando en la meta de Jordán. Ocho minutos después, Coke volvía a marcar el segundo de la tarde, tras un balón que quedó colgado en el área, quedó la pelota muerta en el corazón del área y el delantero local la enchufó enviándola hasta el fondo de las mallas. En el 65´, Pablo Garrido del San José lo expulsarían merced de una fuerte entrada a un delantero local y el equipo se quedaría con diez en el verde. Y tres minutos más tarde, en el 68', Vilda marcaba el tercero aprovechando una segunda jugada en el área de Jordán. Así que, el San José sigue con esa mala dinámica de resultados y tendrá que revertir la situación la siguiente jornada de liga.

El Calasanz empata en Segovia

Por otra parte, el C.D. Calasanz empató a un gol en la cancha del Unami en un encuentro en el que el grupo que dirige Fran Valero se adelantó en el marcador. En la primera parte el Calasanz dominó bastante el partido, ya que tenía el objetivo claro de ir a por el partido desde el comienzo. Tuvo algunas internadas peligrosas en la parcela rival, sin que las materializasen, aunque iban entre los tres palos e inquietaban al guardameta local. Aunque, llegados al minuto 42, antes de irse a los vestuarios, marcaba Sergio Madrigal un gran gol, tras un disparo potente que sacó las telarañas de la meta de Salinas. Con esa pequeña ventaja, el conjunto soriano se iba al descanso.

Empezada la segunda parte, el Calasanz quiso controlar este segundo tiempo. Seguía llegando el cuadro visitante, con cierto peligro, ya que quería rematar el partido, Hasta que, cuando faltaba más o menos un cuarto de hora para que se acabara el choque, concretamente, en el 73´, el Unami, obra de Mario García, anotaba el tanto de la igualada en el luminoso. Aunque lo intentó hasta el final el Calasanz para marcar el gol de la victoria, no fue posible y el duelo acabó con reparto de puntos para ambos equipos.