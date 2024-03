Derrota del Numancia B y triunfo del Sporting Uxama

Publicado por Redacción Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El Numancia B ha visto truncaba su trayectoria ascendente al perder en la Ciudad Deportiva ante el Turégano C.F. mientras el Sporting Uxama ganaba al Lermeño.

En la Ciudad Deportiva el Turégano rompía la racha de cinco encuentros sin perder el Numancia B al imponerse con claridad por 1-4. Al descanso se llegaba con el marcador de 0-1 gracias al tanto de Marcos en el 38. Ya en la reanudación Adrián (51’), Diego (75’) e Ignacio (87’) ampliaban la renta de los visitantes. En el minuto 89, Daichi Antonio marcaba para los locales. Para la próxima jornada, ya el 7 de abril, el filial rojillo visita al Belorado.

Ya en el Municipal Burgense el Sporting Uxama cosechaba tres puntos muy importantes para asentarse en la zona media de la tabla ante uno de los equipos fuertes de la competición, el Racing Lermeño. Rochela adelantó a los burgaleses en el 7 pero Óscar empataba en el 30. En el 66, Adrián hacía el tanto de la victoria local.

Clasificación de la Regional Aficionados.HDS

Ya en la Regional de Aragón, la SD Ólvega se marchó de La Dehesilla con derrota ante el Morata. La primera parte que estuvo bastante igualada en los primeros treinta minutos, ya que los dos generaban ciertas internadas a las parcelas rivales. Hasta que en el minuto 29, al equipo visitante le cayó el primer jarro de agua fría porque los locales anotaban el 1 a 0, tras un remate de cabeza de Miguel Aznar, que envió el balón hasta el fondo de la portería visitante. Antes de irse al intermedio, el Morata tuvo alguna ocasión más para ampliar distancias, pero no las materializaron.

En la segunda parte, el Ólvega salió con la intención de remontar el partido, ya que la distancia no era muy abismal en el electrónico. Sin embargo, en el minuto 48, volvía a marcar el cuadro local, remate de Álex Ruiz, que ponía las cosas un poco más difíciles si el conjunto visitante quería empatar el partido. El cuadro de Quílez generó ciertos contragolpes peligrosos a la meta de Cristian, como por ejemplo, un remate de cabeza de Jesús, que tocó el larguero. No fueron internadas muy peligrosas y al final no consiguieron la deseada victoria.