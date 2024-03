Grupo Herce jugará en Europa de superar los cuartos de Superliga ante Tenerife

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El presidente del Grupo Herce Club Voleibol, Alfredo Cabrerizo, ha admitido que para el club es muy "importante" jugar en Europa la próxima temporada, algo que sucederá si el equipo supera la ronda de cuartos de la lucha por el título de Superliga ante Alter Cisneros Tenerife. En principio, si pasa ronda y lo hace el resto de favoritos, el equipo celeste terminaría como mínimo tercero en la competición y se ganaría ese derecho a jugar competición europea.

El responsable del club soriano ha confirmado esa máxima en una comparecencia en la que ha dado a conocer el precio de la entradas de los cuartos de final de la Superliga Masculina de Voleibol, un precio que se mantendrá invariable en las semifinales siempre y cuando se pase la primera ronda.

El segundo compromiso ante Tenerife en la lucha por el título, primero en Los Pajaritos, se disputará el sábado 6 de abril a las 19.30 horas. Puede haber un pequeño retraso en ese inicio en función de la duración del encuentro que hay previamente. El coste de la entrada será de diez euros, precio que estarán exentos de pagar unicamente los socios protectores y los menores de diez años. "No vamos a hacer abono porque la gente prefiere ir a la taquilla ya que no se sabe si va a haber tercer partido o no. Son precios válidos para las semifinales siempre y cuando pasemos ronda", ha indicado Alfredo Cabrerizo.

Los interesados, y es además aconsejable, podrán adquirir sus entradas de forma anticipada. La taquilla del pabellón de Los Pajaritos abrirá el viernes 5 de abril de 19.00 a 20.30 horas y el mismo sábado de 10.00 a 12.00 horas. Igualmente abrirá una media hora antes del inicio de encuentro: "Es recomendable acudir a la venta anticipada para evitar las aglomeraciones que tienen lugar a la entrada del pabellón".

"Es verdad que la gente pueda creer que al haber ganado en Tenerife está todo hecho. Puede que la gente no venga y eso sería un error. Tenerife está ahí por méritos propios. La afición nunca ha fallado en este tipo de encuentros. Estaría bien llegar a los 1.000 ó 1.200 aficionados que hubo el año pasado ante el Barça", ha añadido.

En caso de haber tercer encuentro éste tendría lugar el día siete de abril a las 18.00 horas. Habría igualmente venta anticipada en sesión matinal, de 10.00 a 12.00 horas.

"No sé dónde puede estar el techo del equipo. Lo ideal sería igualar la segunda plaza del año pasado. El objetivo a comienzo de temporada era finalizar entre los cuatro primeros", ha reconocido Alfredo Cabrerizo.