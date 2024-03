El CSB Hospital Latorre gana en su último desplazamiento de la temporada

Publicado por Redacción Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El CSB Hospital Latorre venció en la cancha del Baloncesto Femenino Burgos (48-52) en la penúltima jornada del Campeonato Autonómico Infantil Femenino de Segunda División. En el último fin de semana competitivo del mes de marzo también ganaron los cadetes del CSB Caja Rural de Soria C (56-61 en Burgos ante el Maristas) y perdieron los cadetes del CSB Madera PinoSoria B (44-102 frente a Las Contiendas Corazonistas de Valladolid), las cadetes del CSB Cañada Real (61-58 en el feudo del Baloncesto Femenino Burgos B) y el CSB Infantil B (21-50 frente al La Salle de Valladolid). Descansaban antes de Semana Santa los tres equipos del Club Soria Baloncesto que en abril optarán a disputar la Copa de Castilla y León: las júniores del CSB Martínez y Tribez, los cadetes del CSB Caja Rural de Soria A y los infantiles de CSB Codesian A.

Muy blando en defensa y con poco acierto ofensivo inició el partido el CSB Hospital Latorre, que perdía por 18-8 al final del primer cuarto y enderezó el rumbo en ataque, aunque cometió muchas faltas, en el segundo periodo. La defensa en zona puesta en marcha tras el descanso resultó determinante para las sorianas, que vencían por 39-42 al final del tercer cuarto y, a base de esfuerzo, supieron mantener la ventaja en los diez últimos minutos. Los cadetes del CSB Caja Rural de Soria C han adquirido una madurez mental que les permite competir sin irse de los partidos. Perdían por 14-2 en seis minutos y rápidamente firmaron un parcial de 2-10. A partir de ahí, y pese a las imprecisiones y las pérdidas, el trabajo constante les permitió darle la vuelta al marcador, con el apoyo desde la grada de las cadetes y las infantiles de CSB.

El CSB Madera PinoSoria B, en su último partido de la temporada, no fue capaz de igualar la intensidad de su rival en situaciones de uno contra uno y de rebote. Las cadetes del CSB Cañada Real ganaban por 36-46 al final del tercer cuarto, pero no fueron capaces de afrontar la presión en los últimos diez minutos, en los que, además, fallaron hasta ocho tiros libres. Todavía les queda a las sorianas alguna opción de luchar por la Copa en la segunda fase, para lo que, de entrada, deben lograr la victoria en casa frente al Base segoviano. La amplia derrota sufrida por el CSB Infantil B no refleja lo visto sobre la cancha en un duelo en el que los locales no tuvieron su mejor día en lo que a anotación se refiere y cometieron muchos errores cerca del aro.