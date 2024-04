Partido de salvación para el Sporting

Publicado por Félix Tello Soria Verificado por Creado: Actualizado:

Un partido en el pabellón de Los Pajaritos es 'molto longo' y así quiere que sea el Moreno Sáez Sporting para el Arona en la última jornada de la temporada en la Superliga 2 en la que el equipo soriano se juega la permanencia en la categoría. "Ganando estamos salvados". Esa es la filosofía con la que afrontan los sportinguistas el encuentro de este sábado a partir de las 17.00 horas ante un rival que viajará a Soria sin jugarse nada en la clasificación al asegurar el pasado fin de semana la tercera plaza.

El Sporting apela al apoyo de la afición soriana para que arrope al equipo "en uno de los partidos más importantes en la historia del club", según afirmaba Samuel Moreno como director deportivo de la entidad. Además de Moreno, el entrenador Álvaro Hernández y los jugadores Alberto Salas, Pablo Mugarza y Rubén Ocón fueron los protagonistas en la presentación de la campaña 'Llenemos Los Pajaritos' con la que se animaba a los sorianos a ser un efectivo más desde la grada. No hay excusa ya que la entrada al recinto es, como toda la temporada, gratuita.

Las cuentas del Sporting para conseguir la salvación en la segunda categoría del voleibol nacional son muy claras: ganar, bien sea sumando tres puntos o dos. En juego está evitar la única plaza de descenso que salta ya que Extremadura bajaba ya hace unas fechas matemáticamente. La otra se la juegan Universidad de Valladolid, Sporting y Rotogal Boiro. El que peor panorama tiene es el cuadro pucelano ya que depende de sus rivales para seguir en Superliga 2.

Si el Sporting gana no tendrá que mirar a otros resultados y si perdiese ante Arona debería esperar a los marcadores del Universidad Valladolid-Intasa San Sadurniño y del Rotogal Boiro Voleibol-CV Almendralejo. El Sporting tiene un punto más que los vallisoletanos y uno menos que los gallegos.

Álvaro Hernández se refería al cómo llega su equipo a este compromiso decisivo e indicaba que "siempre que jugamos como locales pensamos que somo favoritos para ganar y con esta idea saltaremos a la cancha". El técnico se refería al conjunto canario e indicaba que "en la primera vuelta no ganó bien, pero en Soria será diferente". El hecho de que Arona ya no se juegue nada en la tabla no acaba de darle muchas confianzas a Hernández al asegurar que "puede ser un arma de doble filo".

Salas, por su parte, descarta cualquier tipo de presión en este duelo definitivo ya que "lo que tenemos es ilusión por jugar. Tenemos que salir a la cancha a divertirnos y así podemos plantarle cara a cualquiera".

Samuel Moreno recordaba que después de su partido a las 17.00 horas jugará en el mismo recinto el Grupo Herce el partido de vuelta de los cuartos de final por el título de la Superliga. "Será una tarde de fiesta para el voleibol soriano", señalaba.