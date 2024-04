El CSB Cañada Real apurará en la última jornada sus opciones de optar a la Copa en la segunda fase

Publicado por Redacción Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El CSB Cañada Real no depende de sí mismo, pero todavía alberga opciones de convertirse en uno de los equipos del Campeonato Autonómico Cadete Femenino de Segunda División que opte en la segunda fase a clasificarse para la Copa de Castilla y León. Las sorianas deben derrotar este domingo al Base de Segovia, a las 12:30 horas, en el Polideportivo San Andrés, y esperar a que el SPB Tequieroverde.es de Burgos no logre la victoria en la última jornada de la liga regular. Tanto el CSB Cañada Real como el SPB Tequieroverde.es han ganado seis partidos y han sufrido nueve derrotas y, como el basket average favorece a las burgalesas (+22), a las sorianas sólo les sirve ganar y que pierda su rival para codearse con las mejores en la segunda fase. El Base sólo ha sufrido tres tropiezos y ya batió al CSB Cañada Real en la primera vuelta.

También termina este fin de semana la liga regular para las infantiles del CSB Hospital Latorre, que reciben el domingo, a las 10:30 horas, al Base Rojo de Segovia. Siete victorias en diecinueve jornadas acumulan las sorianas, que cayeron con claridad antes de Navidad frente a su adversario de este domingo. El otro equipo de la cantera del Club Soria Baloncesto que juega en casa es el de los cadetes del CSB Caja Rural de Soria C, que se miden el domingo, a las 16:00 horas, al Base Innova segoviano. Los sorianos, con ocho victorias y ocho derrotas, no dependen de ningún otro equipo en las dos últimas jornadas para concluir en la cuarta plaza, aunque no podrán enfrentarse a los mejores en la segunda fase (sólo puede pugnar por la Copa un equipo por club y ya está clasificado el CSB Caja Rural de Soria A).

Cartel de todos los partidos del Club Soria Baloncesto. 6 y 7 de abril de 2024.HDS

En Segovia entrarán en liza, todos ellos frente al Base, los júniores del CSB Caja Rural de Soria, los cadetes del CSB Caja Rural de Soria A y los infantiles del CSB Codesian A. Los dos primeros encuentros se juegan a las 16:00 horas y a continuación se disputa el duelo de los infantiles, invictos hasta ahora y, al igual que los cadetes, con el billete para la segunda fase ya garantizado. También optarán a la Copa a finales de mes las júniores del CSB Martínez y Tribez, para las que ya ha terminado la liga regular. El otro conjunto de la cantera del Club Soria Baloncesto que viaja este fin de semana es el CSB Infantil B, que juega el sábado, a las 16:15 horas, en Burgos, frente al SPB RFS Construcciones, el líder en solitario de su grupo. Los sorianos han vencido en siete de los dieciocho partidos que han disputado hasta ahora.