Berná y Pardo acaban décimos en el Campeonato de Dobles de la PGA de España

La pareja formada por Daniel Berná, jugador del Club de Golf Soria, y José Manuel Pardo cerró en el top 10 su intento de retener el título en el XX Campeonato de Dobles de la PGA de España, disputado los días 2 y 3 en el campo público de Izki Golf, en Álava.

Berná y Pardo partían con el objetivo de defender el título obtenido el pasado año en este mismo recorrido, un reto sumamente complicado, más todavía teniendo en cuenta el cartel de lujo que presentaba el torneo gracias a la ausencia de competiciones internacionales de peso durante esta semana. Así, de los 138 inscritos, 7 eran jugadores del DP World Tour europeo con tarjeta completa, que entre todos sumaban 19 victorias; había también 16 ganadores del Challenge Tour que entre todos acumulaban 33 victorias; un ganador del Asian Tour; y tres golfistas del Legends Senior europeo que sumaban 4 victorias.

A pesar de ello, Daniel Berná y José Manuel Pardo estuvieron a un excelente nivel, sobre todo en la primera jornada, en la que acabaron 6 bajo par y con las opciones intactas, si bien en la segunda vuelta bajaron ligeramente sus prestaciones con un -3, para cerrar el torneo 9 bajo par y en la décima posición, a 10 golpes de los ganadores, unos inalcanzables David Borda y Borja Virto, dominadores del campeonato desde el principio.

Pese al buen resultado final, el jugador del Club de Golf Soria admitía que no había sido un torneo redondo, porque “hemos jugado bastante irregular”, ya sea “por el tiempo, ya sea por las fechas, todo en general ha hecho que no acabáramos de rendir al cien por cien”. Aun así, “el primer día jugamos regular y conseguimos sacar adelante una buena vuelta adelante”, mientras que en el segundo “nos costó un poco” en un recorrido en el que “por así decirlo, yo tomé el mando del equipo, mientras que José Manuel no pudo arrancar en ningún momento”. Con todo, Daniel Berná destacaba que “ahí está el top 10, yo creo que hicimos un buen papel”, de manera que ahora ya solo resta centrarse en ultimar la preparación para los próximos torneos, que “ya es cuando empieza la temporada de verdad”.

El torneo se desarrolló bajo un formato único en el calendario del TUMI PGA Spain Golf Tour, al ser el único torneo por parejas de circuito y contar con solo dos días de competición (martes 2 y miércoles 3 de abril).

La próxima gran cita para Daniel Berná llegará del 2 al 4 de mayo con el XXXV Campeonato de la PGA de España by Córdoba. Este torneo, que debía inaugurar el Circuito nacional PGA Spain Golf Tour 2024, fue cancelado en su día por las adversas condiciones meteorológicas en el Real Club de Campo de Córdoba, con lo que se fijó una nueva fecha.