El liderato a tiro

El C.D. Numancia saltará este domingo al terreno juego del Pedro Escartín de Guadalajara con el objetivo de lograr tres puntos que le devuelvan al primer puesto del Grupo V de Segunda Federación. Los rojillos duermen a un punto del Sanse toda vez que el equipo madrileño ha empatado en el duelo que le enfrentaba en Matapiñonera al Villanovense.

Para conseguir la victoria, todo hace indicar que Javi Moreno hará cambios respecto al que la semana pasada logró la victoria ante Unión Adarve. El técnico rojillo recupera para el lateral izquierdo a Javi Bonilla mientras que también podría haber cambios en el centro de la zaga. Óscar de Frutos cumplió un partido de sanción la semana pasada pero el central se lesionó en el choque ante el Sanse. Durante la semana ha podido entrenar con el grupo por lo que bien podría ocupar su puesto en el eje de la defensa. De no ser así, todo apunta a Moustapha en ese puesto tal y como ocurrió ante Unión Adarve ya que Nacho Pastor es baja por lesión.

Esta situación provocaría cierta pérdida de capacidad de recuperación de balón de los rojillos en el centro del campo, algo que no es bueno ante un rival que va a empujar para intentar acercarse al play off de ascenso. En cualquier caso, hay que esperar al inicio del encuentro para despejar la incógnita. Y tampoco se pueden descartar otros cambios.

El Numancia saldrá a por los tres puntos. Siempre lo hace y no le queda otra si quiere aprovechar la oportunidad de volver a depender de él mismo. En ese empeño por dificultar la salida del rival, deberá igualmente guardar sus espaldas para evitar morir en las contras del rival tal como sucedió en su último desplazamiento. Que el Guada esté peor en clasificación que el Sanse no significa que no pueda hacer daño. Ha ganado seis de los últimos ocho partido disputados en casa.

El Guadalajara, que tiene la baja por lesión de su máximo realizador Diego Morcillo, recibirá a los rojillos con el cuchillo entre los dientes. En parte porque están a cuatro puntos de la promoción por lo que apuran sus opciones de colarse en play off de ascenso. Y ganar implicaría también dejar de mirar hacia abajo, hacia un puesto de promoción de descenso que está también a cuatro puntos.