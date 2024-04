Javi Moreno: "Con este árbitro sabíamos que no íbamos a ganar"

Publicado por ÁREA 11

El técnico del conjunto soriano, Javi Moreno, ha comentado a la finalización del encuentro en el Pedro Escartín que “doy la enhorabuena al Guadalajara por los 3 puntos que han conseguido por ganarnos. Nosotros los primeros 10-15 minutos, no hemos estado mal pero ellos nos han generado 2-3 acercamientos y nos han generado problemas. El partido ha estado igualado por ambas partes, ellos han tenido sus opciones y nosotros las nuestras pero ha habido dos jugadas determinantes en el partido, que no ha hace falta que de opinión de nada, han sido determinantes.”

Añadió el preparador rojillo que “teníamos muy claro desde el jueves que salieron las designaciones que con este árbitro no íbamos a ganar, por lo menos mi segundo y yo lo teníamos muy claro. Nos ha pitado tres veces y las tres veces que nos ha pitado… y hoy ha hecho un partidazo, ha pitado muy bien pero se ha equivocado dos veces, en el penalti que no nos ha pitado y el que ha pitado a ellos, que todo el mundo me está diciendo que no es penalti, que saca el balón limpiamente. Sabíamos que en caso de duda iba a pasar lo que ha pasado, no teníamos duda de que con este árbitro iba a pasar eso. Y no tengo nada que decir contra los árbitros pero nosotros teníamos claro que no íbamos a ganar y no voy a llorar. Los árbitros siempre intentan hacerlo lo mejor que pueden pero con éste no íbamos a ganar. Nos ha pitado tres veces y de las tres, una gané de milagro y las otras dos, he palmado".

También comentó que “el Guadalajara tiene muy buen trato de balón, buenos futbolistas sobre todo arriba, ellos han sacado mucha fuerza detrás para que no les generásemos ocasiones. Ellos tenían que llevar el peso del partido por jugar en casa pero al final, dos jugadas determinantes del partido, ha pasado lo que ha pasado. Lo justo hubiera sido el empate porque ellos han tenido sus opciones claras y nosotros también, pero no tenía ninguna duda de que no íbamos a ganar aquí. Una cosa es que te equivoques un día pero que te equivoques tres veces seguidas y en todo, no das nada para aquí y todo para allí, pero hoy para nosotros cero y a la mínima duda, que no era ni penalti, lo ha pitado con dos cojones.”