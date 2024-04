Arrancan las Celtíberas 2024

Publicado por Jon Ander Uriarte

El Club Atletismo Celtíberas han presentado en la jornada de hoy una parte del equipo que disputará la temporada 2024, una temporada que comienza este fin de semana en Cantabria con la disputa de la primera jornada de la Liga de Clubes de la División de Honor Femenina. El objetivo del club soriano, cuyo presupuesto ronda los 50.000 euros y que ha criticado a la Junta por la falta de un criterio claro a la hora de ofrecer subvenciones, no es otro que la permanencia en la categoría.

La presidenta del club, Raquel Álvarez, ha señalado en la presentación que las Celtíberas en un grupo "unido", pese a las desgracias en referencia a la pérdida de la compañera Alba Cebrián a comienzos de año, atleta a la que recordarán en todas y cada una de las competiciones a las que acudan.

De cara a la competición de este año, el grupo compuesto por 60 atletas se ha reforzado con 14 nuevas integrantes para ser más fuertes en las pruebas a las que acuden. "Este año tenemos un equipo reforzado, es un equipo mucho más fuerte que el año pasado. En algunas pruebas estábamos un poco cojas y hemos fichado a una segunda atleta. Hemos hecho también algún fichaje de última hora en obstáculos para evitar un cero", ha indicado la presidenta del club morado.

Esos refuerzos, que no se realizan a base de talonario, tienen como objetivo lograr la permanencia en la División de Honor de Clubes: "Tenemos campeonas de España, gente que va a internacionales y seguiremos llevando el nombre de Soria por donde vayamos. Tengo la firme confianza de que vamos a seguir en División de Honor porque vamos a poner toda la carne en el asador".

Ala hora de explicar dónde pueden estar las claves para lograr la permanencia, Raquel Álvarez ha admitido que hubiera sido importante tener un primer cruce de Liga de Clubes en División de Honor "un poco más fácil", dado que se trata una jornada "muy importante". "Aún quedando últimas en este primer encuentro la permanencia es posible intentando quedar segunda o tercera en los siguientes cruces y, sobre todo, hay que intentar no llegar la fase de descenso, últimas. Es ir viendo sobre la marcha porque dependes de cruces, de los equipos, las bajas de esos equipos o nuestras bajas. Pese a todo, tengo la firme confianza de que continuaremos", ha añadido Raquel Álvarez.

La primera jornada de clubes en División de Honor para las Celtíberas tiene lugar este fin de semana en Santander. Allí se enfrentarán a Piélagos de Santander, Sprint de León y Atletismo San Sebastián.

El equipo soriano para esta prueba estará compuesta por las siguientes atletas:

100 m: Ashley Abaga/Wilvely Santana

200 m: Eva Mazariegos/ Carmen Sánchez

400 m: Paloma Sobrino / María Gómez

800 m: Claudia Impuesto / Soukaina El Khayami

1500 m: María Piñera / Noemí Valencia

3000 m: Noemí Valencia/Valeria Muñux

100mv: Miriam Murillo/Jimena Borque

400mv: Natalia Mazariegos/ Elsa Díaz-Palacio

3000 m obst: Soukaina El Khayami/ Victoria Llorente

Altura: Raquel Álvarez/ Sandra Ferriz

Pértiga: Ana Carrasco / Patri Millana

Longitud: Laura Rincón/ Natalia Tejedor

Triple salto: Maialen Miera/ Marina Goñi

Peso: Sandra Férriz / Cristina Trejo

Disco: Raquel Villa/ Marina Clavijo

Martillo: Patri Recio / Candela Esteban

Jabalina: Candela Esteban / Eva Mazariegos

Marcha: Celia Vílchez / Alicia Lumbreras

4x100: Laura / Ashley / Wilvely / Patricia Millana/ Miriam/ Maialen

4x400: Paloma / Carmen / María G / Elsa / Celia

Durante la presentación del equipo Raque Álvarez ha solicitado a la Junta de Castilla y León una mayor claridad a la hora de establecer los criterios que utiliza a la hora de repartir ayudas a los clubes de deportivos. "Llevo un lema de la Junta que he tenido que tapar. El año pasado nos dieron 10.000 euros con la promesa de que año nos darían un dinero adecuado a nuestro nivel y, sorprendentemente, se nos ha excluido de las ayudas", ha apuntado Raquel Álvarez. La presidenta de las Celtíberas ha admitido no entender los criterios para ofrecer las subvenciones, una ayudas que al no llegar "nos ha dejado un poco expuestos".

Raquel Álvarez ha agradecido la colaboración de los patrocinadores del club, Diputación de Soria, Caja Rural de Soria, Ayuntamiento de Soria y Graffiti Soria, además del apoyo del Caep con las instalaciones y becas a las atletas. En este sentido, ha animado a las empresas privadas a patrocinar el club recordándoles que el atletismo es un deporte que tiene tirón y cuyas competiciones son televisadas por lo es un buen "trampolín de visibilidad".

En la presentación ha estado presente el portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Soria, Javier Muñoz, quien ha agradecido al Las Celtíberas el esfuerzo realizado y ha explicado que desde el Consistorio hacen lo único que está en su mano, "ayudar y colaborar con los clubes". Igualmente ha animado al club soriano a llevar el nombre de Soria a las competiciones a las que acude.

Por su parte, el diputado de Deportes, Sergio Frías, ha señalado que desde la institución provincial se seguirá colaborando "en la medida de los posible", con todos los deportes y no ha escondido que es consciente de los problemas económicos por los que atraviesan las Celtíberas, deseando que los resultados que obtengan deportivamente sean "positivos".