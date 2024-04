Alberto Toribio: "El apoyo de la afición siempre es fundamental"

Publicado por Jon Ander Uriarte

El entrenador de Grupo Herce, Alberto Toribio, ha señalado que una de las claves de los partidos de semifinales de la lucha por el título ante Unicaja Almería pasa por "estar fino en los momentos importantes", del encuentro. El técnico ha advertido que el equipo almeriense es algo más que el opuesto canadiense, Matt Nieves, y ha reconocido que en el primer partido la aportación de la afición soriana puede ser fundamental a la hora de superar la situaciones de igualdad que se puedan dar durante el choque.

Grupo Herce afrontar el sábado el primer partido de la serie en Los Pajaritos con la 'tranquilidad' que da el hecho de haber cumplido el objetivo de la temporada, consciente de la dificultad de la empresa y con una actitud inconformista para intentar llegar a la final de la lucha por el título: "No nos vamos a conformar. A pesar de lo exigente que es, creo que somos capaces de llegar a la final. Durante fases de la temporada, y el otro día contra Tenerife, hemos demostrado que tenemos un nivel de juego lo suficientemente importante como para poder optar a estar en la final. Ahora es cuestión de ser capaces de sacar ese juego el día que toca o lo día que tocan. En este caso es el sábado en una condición ideal, en casa donde hemos ganado todos los partidos, para intentar adelantarnos en la eliminatoria".

"Esta es una ronda más y cualquier equipo que nos tocara iba a ser más exigente. Unicaja está haciendo una muy buena temporada y con un margen de mejora importante a lo largo del año. Va a ser una eliminatoria muy exigente y con la referencia de los dos partidos de Liga. Somos dos equipos que hemos estado muy igualados toda la temporada", ha añadido el entrenador celeste.

Alberto Toribio ha admitido que anímicamente es importante ganar el primer partido de la serie si bien ha matizado que la eliminatoria son tres partidos: "Ni ir con una victoria de Soria te da nada, ni ir con una derrota te lo quita. Al final para pasar hay que ganar dos partidos y tienes tres oportunidades. No me parece imprescindible llevar una victoria de Soria si queremos pasar"

A la hora analizar cuáles son las claves de la serie, Alberto Toribio ha considerado que pasará por en cada partido "estar muy bien y muy finos en los detalles", ya que será lo que marque la diferencia entre los dos equipos: "Ellos tienen algunos aspectos del juego que son difíciles de parar. El opuesto está a un nivel altísimo pero nosotros, con paciencia y teniendo las cosas claras, esperamos poder hacer lo que toca".

"No solo va a ser una cuestión de parar a Nieves, tienen más jugadores. En el planteamiento del partido jugado allí no tuvo un volumen de juego tan grande como suele tener. Lo que pasa que en esas situaciones en las que estemos por encima o en igualdad, ahí es cuando él realmente intentar marcar diferencias. Con lo cual, el primer objetivo es estar en esas situaciones de igualdad; y el segundo objetivo intentar ponerle en dificultad para que no puntúe con facilidad. Es decir que seamos exigentes. Eso va a depender que estemos ordenados y tengamos las cosas claras. Nieves es importante pero allí, Jorge Fernández y Borja Ruiz nos hicieron mucho daño; Fran Ruiz en el bloqueo estuvo espectacular parando a Cunha... hubo muchos elementos que hay que intentar compensar", ha añadido Alberto Toribio.

El técnico celeste, que tiene a toda la plantilla disponible más allá de las pequeñas molestias del día a día, ha admitido que la afición celeste puede ser importante en este primer compromiso ya que prevé unos parciales igualados: "La afición siempre es fundamental. Creo que este fin de semana vamos a tener que superar muchas situaciones de igualdad y ahí es donde creo que el público marca la diferencia. Si ellos están muy arriba o nosotros estamos muy arriba, bueno, pero no veo un partido en el que seamos capaces de ganar 25-14, 25-14 como aquí en el tercer y cuarto. Veo un partido que va a ir hasta el final y ahí es donde, sin duda, la afición nos da la fuerza para afrontar esas situaciones con el coraje suficiente. Ahí es donde la afición puede aportar todo al equipo y un buen ejemplo de lo que nos aporta es que en Liga no hemos perdido ningún partido".

Alberto Toribio, que ha deseado suerte a José Luis Moltó al frente de la selección porque es importante para el voley nacional que la selección vaya bien, ha explicado que Grupo Herce no puede hacer nada respecto a los partidos de vuelta, que se juegan viernes y sábado, lo que impide a la peña La Curva Soriana animar al equipo el viernes por ser laborable. Toribio ha explicado que Unicaja viene disputando desde hace años los play off en viernes y sábado.

Por último, Alberto Toribio ha dado la enhorabuena al C.V. Sporting Santo Domingo por lograr la permanencia en la Superliga2. "Han hecho un gran trabajo y la permanencia es merecida. Que en Soria haya un equipo en Superliga 1 y Superliga 2, es una situación que refuerza a los dos clubes", ha concluido.