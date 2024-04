Álvaro Ramos se adjudica el Arganza Trail y Marta Manso vence en categoría femenina

Publicado por Redacción Soria Verificado por Creado: Actualizado:

La XIIIª Edición de la carrera el pistoletazo de salida con la primera de sus pruebas, el Arganza Trail en su modalidad de 37 Km y 2.000 metros de desnivel positivo. Además de la carrera reina que empezaba a las 9 de la mañana su hermana pequeña también tenía hueco en la jornada dominical en la modalidad de 10 Km y 600m+.

Entre medio de las dos distancias los Corremontes también volvían a poner la nota de ilusión en San Leonardo. Éstos corredores de montaña en edad escolar disfrutaban de nuevo de dos recorridos a elegir no competitivos.

Marta Manso en plena competición.HDS

En la distancia de 37 Km Álvaro Ramos tomaba muy pronto la cabeza de carrera y no la soltaría en todo el recorrido, de hecho fue incrementando su ventaja conforme pasaban los kilómetros hasta parar el cronómetro en tres horas y dieciocho minutos. El intenso calor y las altas temperaturas fueron la nota predominante en toda la jornada que hicieron de la edición de éste año algo más dura de lo previsto. Ramos no lo tuvo que sufrir mucho porque no tuvo rival pero si lo notaron sus perseguidores que acalambrados veían como tenían que bajar el ritmo. Jordán Utrilla y Nacho Hernando, segundo y tercero respectivamente acompañaron en el podio al campeón.

En categoría femenina pasaría una cosa parecida, ya en el Cuchillejo, Marta Manso empezaba a poner tierra de por medio entre sus perseguidoras. Mónica Ayerra y Guiomar Figuero iban corriendo muy cerca una de otra hasta que empezaron a separarse y terminar así a su llegada a San Leonardo.

Los corremontes de edad escolar.HDS

La distancia corta de 10 Km en categoría femenina fue para Marian Torio. Begoña Peña lo intentaría pero no pudo alcanzarla terminando segunda mientras que Laura Gallardo, tercera, completaba el podium. En categoría masculina Vidal Lamata se hizo con la victoria con un tiempo de una hora y trece minutos seguido muy de cerca de Jon Barquin y Eduardo Esteban.

El Arganza Trail cierra con éxito su decimotercera edición mostrando una vez más Soria al mundo y dejando el camino abierto para próximos eventos.

En esta ocasión, el Arganza Trail corría también por los que no podían y logrado reunir más de mil Euros para donar a la Asociación Española de Esclerosis Lateral Amiotrófica (adELA) que es una organización sin ánimo de lucro, de ámbito estatal, dedicada a ayudar a las personas con ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica) y otras enfermedades de la motoneurona, para mejorar su calidad de vida.

Las clasificaciones completas se pueden encontrar en la página web (www.arganzatrail.com).