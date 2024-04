El infantil del Sporting Santo Domingo, campeón de Castilla y León

Publicado por Redacción Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El Regalos Santiago Sporting Santo Domingo Infantil Masculino A se ha proclamado campeón autonómico a falta de una jornada para que finalice la competición. El equipo dirigido por Álvaro Hernández se prepara ahora para disputar el Campeonato de España de clubes, que se disputará en Lugo del 29 de mayo al 2 de junio.

La cantera del Sporting Santo Domingo añade un nuevo campeonato autonómico al también conseguido por las chicas del We Are TDC Sporting Santo Domingo Cadete A la pasada jornada. Los jugadores del equipo infantil masculino del club son matemáticamente campeones de su categoría. “Se han quedado campeones a falta de la última jornada y esto es de valorar, porque el año pasado, perdiendo solamente un partido, no conseguimos ser campeones, empatados a victorias con el primero y nos quedamos segundos, lo que refleja el nivel de la competición y lo difícil que es proclamarse campeón de Castilla y León”, señala el entrenador del equipo, Álvaro Hernández.

El equipo disputará a finales de mayo el Campeonato de España, que este año se celebra en Lugo para su categoría. Hasta entonces, los de Hernández aún deben finalizar la temporada, con el encuentro de este fin de semana ante el C.V. Muralla de Ávila y disputar la Copa de Castilla y León.

“Tenemos un grupo muy majo, incluyendo a los dos alevines que suben a entrenar con nosotros, y se nota que es un equipo que llevan varios años jugando juntos”, apunta Hernández. “Los chicos están con muchas ganas, y yo creo que es de admirar también el trabajo que se hace desde el club en cantera ya que somos un club referente a nivel de Castilla y León”, finaliza el entrenador