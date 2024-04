Victoria de prestigio del CSB Caja Rural en la cancha del Zunder B de Palencia

Publicado por Redacción Soria Verificado por Creado: Actualizado:

Los cadetes del CSB Caja Rural de Soria A iniciaron la segunda fase con una excelente victoria, por 60-62, en Palencia, en la cancha del Zunder Maristas B, y también se estrenaron con un claro triunfo los infantiles del CSB Codesian A (86-47 frente al Club Deportivo La Salle de Valladolid). El otro equipo de la cantera del Club Soria Baloncesto que aspira a la Copa de Castilla y León, el CSB Martínez y Tribez, perdió por 60-36, en Segovia, ante el Club Deportivo Base.

Sin solución de continuidad, los tres conjuntos afrontarán este martes la segunda jornada. El único que juega en Soria es el CSB Codesian A, que recibe, a las 11:45 horas, al Club Deportivo Carbajosa de Salamanca. El CSB Martínez y Tribez se medirá, a las 16:30 horas, al Patatas Hijolusa B de León y dos horas después comenzará en Valladolid el San José Jesuitas-CSB Caja Rural de Soria A.

Este último equipo superaba por 31-42 al Zunder Maristas B al descanso de un partido tan igualado como emocionante, aunque el marcador reflejaba ya un empate a 51 a diez minutos para el final. Los palentinos firmaron un parcial de 6-0 (57-51), pero el trabajo defensivo de los sorianos les permitió adquirir una renta de dos puntos (58-60). Empató el Zunder B cuando quedaba un minuto, el CSB Caja Rural de Soria A confió en su trabajo, robó un balón y anotó de nuevo (60-62). El siguiente robo se produjo a 30 segundos para el final, pero la defensa local evitó la canasta que hubiera sentenciado el duelo. La solidez atrás le ayudó al equipo de Julio Pérez y Marta Giaquinta a superar de forma merecida a un rival que sólo había sufrido tres tropiezos en las veintidós jornadas de la liga regular.

El CSB Codesian A comenzó de forma aplastante su partido ante el La Salle y ya ganaba por 20-5 cuando únicamente se habían disputado cuatro minutos y medio. Tan fulgurante arranque (29-8 al final del primer cuarto) marcaría el resto del encuentro, en el que los sorianos se mostraron muy serios y notables y dejaron detalles de la mejoría experimentada en los últimos meses, gracias al trabajo realizado en los entrenamientos. Los locales vencían por 50-20 al descanso y el tercer cuarto (18-17) fue el único en el que no refrendaron una gran superioridad. La escuadra a la que entrenan Gonzalo de Domingo y José Javier Carnicero, que sólo ha perdido un partido en toda la temporada, es consciente de que debe seguir en esta línea si quiere llegar lo más lejos posible.

El CSB Martínez y Tribez mostró una actitud inmejorable y tuteó en la primera parte a un rival que falló hasta 19 tiros libres (la mitad de los que lanzó). En el segundo tiempo aparecieron el cansancio y problemas de faltas en las sorianas que, pese a todo, no le perdieron la cara al partido. La diferencia la marcaron los errores en ambos aros del cuadro dirigido por Mario Palomar y Laura González. A diferencia de lo que sucede en las categorías cadete e infantil, a la Copa de Castilla y León júnior femenina acceden dos equipos de cada grupo y no únicamente el campeón. No pueden pugnar por la Copa, pero también han empezado la segunda fase las cadetes de CSB Cañada Real, que se vinieron abajo ante la diferencia en el número de tiros libres lanzados (ocho ellas y 36 sus rivales) y perdieron por 40-62 ante el FDR Basket.