Alberto Toribio: "Vamos a intentar ganar al superfavorito que es Guaguas"

El entrenador del Grupo Herce, Alberto Toribio ha señalado que su equipo va a pelear por ganar el título de Superliga ante el "súperfavorito que es Guaguas", en la final por el título liguero que este sábado arranca en el Centro Insular de Deportes de Las Palmas. El preparador celeste admite que su equipo está "mentalmente mejor que nunca" y considera "un éxito rotundo", estar en la final.

El equipo celeste prepara con intensidad la lucha por el título de Superliga. La final se disputa al mejor de cinco encuentros con C.V. Guaguas con el factor cancha a favor por finalizar en primera posición la fase regular. Grupo Herce llega a esa pelea por el título tras superar en semifinales a Unicaja Almería, una clasificación que para Alberto Toribio supone "un éxito rotundo".

"En el deporte hay equipos súperfavoritos que pierden finales como estas. Vamos a intentar ganar al súperfavorito que es Guaguas", ha añadido Alberto Toribio. El entrenador de Grupo Herce ha admitido que tiene la sensación de que el punto definitivo de la eliminatoria se disputará en Soria, que albergará el tercer encuentro de la serie y el cuarto si procede. "El primero punto definitivo se va a jugar en Soria. A mi eso me gusta, en esta pista venimos demostrando de lo que somos capaces", ha apuntado para recordar que es una eliminatoria a cinco partidos.

Alberto Toribio ha señalado que, más que plantearse lograr una victoria en Canarias, se plantea primero el lograr la oportunidad de generar esa ocasión de ganar. "Llegar hasta ahí ya es difícil. Los objetivos son más cortos, vamos a intentar hacer un set, hacer dos... es básico que nos centremos en el puntos a punto. Si tenemos alguna ocasión en esta final es estar mucho mejor que ellos en los detalles. Va a ser cuestión de en cada punto, saber qué tenemos que hacer para ganarlo y, aún sabiéndolo, es probable que no seamos capaces", ha explicado

El preparador celeste afirma que su equipo llega "mentalmente mejor que nunca", a la final señalando que el ambiente en el equipo es muy bueno, con entrenamientos "muy intensos". Ha destacado que hay diferencias entre la final de este año y la del año pasado por la experiencia acumulada por su equipo en todo este tiempo, considerando que "somos un equipo más maduro". Ha admitido igualmente que las sensaciones para esta final son mejores que las del año pasado ya que este temporada perdieron ante Guaguas en Supercopa pero se les ganó en Los Pajaritos. "En el partido de ida llegamos mermados pero hicimos un buen partido. Eso unido a la victoria en casa hace que las sensaciones sean mejores", ha explicado.

Alberto Toribio ha reconocido que Guaguas tiene una gran plantilla que "no rota tanto", indicando que "no sé la confianza que ellos tienen en su banquillo pero nosotros tenemos mucho". Ha puesto como ejemplo el punto logrado por Luke Belda en el segundo set del pasado viernes ante Almería en la que el receptor, recién salido de lesión y en frío, hacía un ace que prácticamente cerraba el parcial significando que "no cambiaría nada de lo que tengo por lo que tienen ellos".

Alberto Toribio ha indicado que no les sorprende el rendimiento que Davi Tenorio pese a sus 18 años en las semifinales ante Unicaja porque ya ve al central en los entrenamientos. "No hace más de lo que hace cada día, no es una sorpresa". El técnico ha explicado que "Joan (Domenech) es el orden, la experiencia. Davi es el nivel de saque alto, el volumen de ataque", entre otros aspectos.

Precisamente, el entrenador ha reconocido que Joan Domenech es "difícil", que esté para el fin de semana aunque se sigue trabajando en su recuperación. Ha indicado que Bruno Cunha, que jugó renqueante el cuarto parcial ante Unicaja por un golpe con una valla publicitaria, está bien más allá de las molestias que se tienen a estar alturas de temporada, molestias que solo desaparacen parando, algo que no va a pasar.