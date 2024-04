Una cita para titanes

Publicado por Jon Ander Uriarte

Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El próximo domingo arranca en Marruecos una nueva edición de la Titan Desert. Durante seis días un buen número de ciclistas rodarán por uno de los lugares más inhóspitos del planeta, el desierto del Sáhara. Atravesando dunas y tragando polvo habrá dos representantes sorianos. Los titanes son el burgense José Luis Gómez Miranda 'Selu', y el dos veces campeón del mundo de maratón, Abel Antón.

'Selu' es todo un especialista en este tipo de pruebas ya sea en Almería, Arabia Saudí, Cuba y, por supuesto, Marruecos. De hecho es un titán que corre su vigésima Titan. Participará en la categoría Adventure, una prueba relativamente novedosa en la que no renuncia a nada tras ser segundo el año pasado: "Este año quiero estar lo más arriba posible. A ver cómo me va en las primeras etapas. Si estamos cerca del pódium lucharemos y, si no, intentaremos estar lo más arriba posible".

La categoría Adventure es la madre de las pruebas exigentes dentro de la cita marroquí. "Tú eres tu propio mecánico, no tienes fisio y solo compartes con el resto de competidores el baño y la comida. No tienes un colchón para dormir, duermes en un saco y al raso. En una categoría en la que tienes que saber de mecánica y regular muchísimo las fuerzas porque se nota el paso de los días. Es importante cuidar la alimentación y descansar. Hay competidores que no se adaptan a dormir al aire libre en un saco en el desierto", indica el corredor del 'Soria Ni Te la Imagina By Victoria'.

Gómez Miranda reconoce que no llega a la cita de este año como en ediciones anteriores. En parte porque el invierno en Soria le ha impedido coger la bicicleta todo lo que hubiera querido, una situación que ha parcheado haciendo rodillo. "La forma física es muy importante en esta prueba. Tengo la ventaja de haber participado en ediciones anteriores, de saber cómo trazar las dunas y de manejarme bien con el GPS, algo que también es importante", asevera.

La Titan Desert que arranca este domingo supera los 600 kilómetros de trazado repartidos en seis etapas que oscilan entre los 70 y los 120 kilómetros. En cada una de las etapas hay tres avituallamientos además de tres puntos de control por los que es obligatorio pasar. "Creo que a partir de la cuarta y quinta etapa se decidirá todo. Ahí tendrán lugar las etapas más duras, las desierto puro con dunas y temperaturas que superan los 40 grados. A esas etapas hay que llegar frescos", admite el atleta burgense quien realizará los últimos entrenamientos en el polvoriento trazado marroquí.

'Selu' no será el único integrante del equipo 'Soria ni te la imaginas' ya que en la categoría élite general masculina participa el aragonés Jorge Lamiel, quien confía en hacer un buen papel.

Abel Antón no tiene la experiencia de 'Selu' sobre la bici o el desierto. El campeón soriano guarda las zapatillas para participar en su segunda prueba ciclista tras participar hace dos años en la Clásica de Induráin. Lo hace con el Aural Widex Team, equipo ciclista de los Centros Auditivos Aural de la que es embajador. El campeón soriano participa y comparte equipo con Silvia González, paciente oncológica que quiere dar visibilidad a la enfermedad.

Abel Antón durante uno de sus entrenamientos en bici para preparar la Titan Desert.AURAL WIDEX TEAM

"Somos un equipo de 20 personas. El objetivo principal es que Silvia acabe la Titan Desert. Silvia es entrenadora de ciclismo en Madrid y ha sufrido un cáncer de médula. Se ha estado dando quimio y su reto e ilusión era terminar la Titan Desert. Voy a acompañarla y ese el objetivo, ayudarla a terminar", relata el dos veces campeón del mundo de maratón.

Abel Antón lleva tiempo preparando la cita en Marruecos. En diciembre entrenaba dos días a la semana sobre la bici, unas sesiones que se han incrementando de forma paulatina. "Durante el último mes he entrenado tres días a la semana haciendo tiradas de 70, 80 ó 90 kilómetros", explica el campeón soriano quien viaja el sábado a Marruecos de cara al inicio de la prueba.

A nivel particular, Abel Antón señala que su objetivo es participar y "disfrutar de la experiencia", aunque matiza que debe relativizarse lo de disfrutar cuando se pasan "siete horas", encima de la bici, con arena y calor.