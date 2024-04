Balonmano Soria sufre en León, pero vuelve a ganar

Publicado por Área 11

Le tocó sufrir a Club Balonmano Soria en su visita a León. Ganaron finalmente los de Jordi Lluelles a Universidad de León Ademar aunque, tras colocarse con 7 goles de renta en los primeros compases del encuentro, vieron cómo los locales remontaban para colocarse por delante en la segunda mitad. Pero se recuperaron los amarillos para acabar anotándose un nuevo triunfo y mantenerse invictos.

Tenían los de Jordi Lluelles un difícil compromiso en la cancha del tercer clasificado de la categoría, pero lo cierto es que Club BM Soria saltó a la pista como si de una final se tratase, como siempre, muy concentrado y moviendo el balón con mucha intensidad para marcar pronto las diferencias. Apenas tardaron tres minutos y medio los amarillos en colocar un 0-4 en el electrónico y sembrar el nerviosismo en las filas de un Universidad de León Ademar que sufría, en el minuto 4, su primera exclusión. Aprovecharon esa superioridad los sorianos para elevar su renta hasta los cinco goles (1-6), con Marcos García muy acertado de cara al marco contrario. Universidad de León Ademar trataba de sacudirse la presión del rival y de mantener la posesión del balón para encarar el marco contrario y parecía que se metía en el partido cuando, jugando con uno más por la exclusión de Prieto, se colocaba a solo tres goles de diferencia (4-7, minuto 10). Sin embargo, los sorianos tardaron poco en recuperar el control y, con un contragolpe letal, aún en inferioridad, firmaron dos nuevos tantos que les volvían a lanzar a los cinco de ventaja (4-9, minuto 11). Se precipitaba en sus acciones el equipo ademarista, que veía como Club BM Soria se escapaba hasta el 5-12, obligando al técnico local a pedir un tiempo muerto (minuto 15). Los reajustes defensivos de los locales funcionaron y en el 20 era Jordi Lluelles el que paraba el partido después de que los suyos encajasen un parcial de 4-1 (9-13). Recuperaban los amarillos los cinco goles de renta con otro arreón, pero en la recta final del partido la defensa local se hizo fuerte y dos goles al contragolpe permitían a Universidad de León Ademar recortar hasta el 13-16 al descanso.

La dinámica positiva de los leoneses tuvo continuidad en el inicio de la segunda mitad. Tenían muchos problemas ahora los amarillos para sacudirse la presión defensiva de un Universidad de León Ademar que corría al ataque y destrozaba las líneas de los sorianos. Así, pasito a pasito los locales iban recortando distancias en el marcador. Habían recuperado la fe los locales, a los que no parecían afectarles ahora ni las inferioridades numéricas. No conseguía reaccionar Club Balonmano Soria, que veía como finalmente los leoneses culminaban su reacción y se colocaban por delante en el marcador cuando se cumplía el minuto 52 de partido (25-24). Sin embargo, se rehizo pronto el líder, que no estaba dispuesto a perder su primer partido de la temporada. Adrián Juárez recuperaba la ventaja para los sorianos (25-26), que metían una marcha más en ataque para volver a escaparse hasta los tres goles de renta (26-29).

Pero el partido se estaba jugando ya a pequeñas rachas. Ninguno de los dos equipos conseguía mantener semejante intensidad demasiado tiempo, y tras ese arreón, los sorianos volvían a sucumbir al empuje de un Universdad de León Ademar que apretaba los dientes y firmaba dos grandes goles al contragolpe para colocarse con 28-29 a falta de 30 segundos para el final. Paraba el partido Jordi Lluelles para marcar la última jugada de los suyos, que conseguían aguantar la ventaja para sumar un nuevo triunfo.