Los abonos para la final de Superliga salen esta tarde a la venta

El Grupo Herce ha dado a conocer el precio de los abonos y entradas para los dos encuentros de la final de Superliga ante C.V. Guaguas que se disputan en el pabellón de Los Pajaritos este viernes (20.00 horas) y sábado (19.30 horas). Tercer y cuarto partido de una final que, al mejor de tres victorias, llega empatada a un triunfo para cada equipo tras los dos primeros encuentros disputados en Gran Canaria.

El presidente del C.V. Grupo Herce, Alfredo Cabrerizo, ha comparecido para reconocer el club se encuentra en un momento "histórico", en tanto que tiene la oportunidad de proclamarse campeón de Superliga en casa una opción "realista y complicada". No obstante una opción que está ahí por lo que ha realizado "un llamamiento a la afición", para apoyar al equipo.

Los abonos para el tercer y cuarto partido solo podrán adquirirse en venta anticipada, una venta que comenzará esta misma tarde, jueves 2 de mayo. Las taquillas de Los Pajaritos abrirán de 19.00 a 21.00 horas y harán los propio mañana viernes por la mañana de 10.00 a 12.00 horas.

Los socios protectores y patrocinadores no pagarán abono. El coste para los abonados celestes será de 10 euros mientras que para los no abonados será de 15 euros. "Se trata de un precio simbólico", ha señalado Alfredo Cabrerizo. Los niños mayores de tres años deberán pagar 5 euros por el abono salvo aquellos que pertenezcan a las categorías inferiores del Grupo Herce. Igualmente habrá posibilidad de comprar la entrada para cada uno de los dos encuentros al coste de 7 y 10 euros en función de si se es abonado o no de la entidad celeste.

"Estamos recibiendo una demanda alta de entradas, incluso de aficionados que habitualmente no vienen al voleibol", ha señalado Alfredo Cabrerizo, quien confía que el recinto soriano presente un lleno durante los dos encuentros.